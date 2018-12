»Efter min opfattelse kan man godt argumentere for, at det også giver mening for børnene at vokse op i en familie, hvor forældrene får mere fokus på, at det altså er vigtigt at være i beskæftigelse.«

Det siger Martin Ågerup, der er direktør i Cepos, til Weekendavisen.

Udtalelsen kommer i kølvandet på en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Den viser, at antallet af fattige børn i Danmark er steget til 64.500 i 2017.

Det er en stigning på 12.000 børn siden 2016, og det skyldes formentlig kontanthjælpsloftet, der blev indført i efteråret 2016.

Fattigdimsgrænsen i Danmark Her kan du læse, hvad fattigdomsgrænsen er for forskellige familietyper i Danmark En voksen 121.100 kroner årligt of 10.100 kroner om måneden. En voksen og et barn 157.500 kroner årligt og 6.600 per person om måneden. En voksen og to børn 193.800 kroner om året og 5.400 per person om måneden. To voksne 181.700 kroner om året og 7.600 per person om måneden. To voksne og et barn 218.000 om året og 6.100 per person om måneden. To voksne og to børn 254.300 om året og 5.300 per person om måneden. Kilde: Analyse: Sørgelig rekord: Der har aldrig været flere fattige børn af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Martin Ågerup mener, at det er vigtigt at se debatten fra begge sider.

Han mener ikke, at det er hensigtsmæssigt, hvis børnene vokser op i en fattig familie, der ikke har på sinde at ændre deres situation.

Men hvis de tværtimod er børn af en familie, der kæmper for at komme over fattigdomsgrænsen, der i dag er 254.300 kroner årligt for en familie med to forældre og to børn.

I den slags tilfælde, mener han ikke, at det er direkte synd for børnene, at det ifølge ham, nu kan betale sig at arbejde.

Synes du, at det er godt for børn at opleve fattigdom i familien i korte perioder?

Martin Ågerup mener, at det viderebringer et værdisæt til børnene, som de senere i livet vil have glæde af.

Han understreger, at der ikke er nogen børn, der har godt af at leve i fattigdom i længere tid, men at korte perioder med forældre, der har få penge at gøre godt med, kan have en positiv effekt.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mener, at det øgede antal børn i fattige familier er et problematisk.

De kalder resultatet af analysen en 'sørgelig rekord,' på deres hjemmeside.