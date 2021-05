»Der skal gøres noget ved situationen, hvis det ikke skal gå helt galt.«

Cepos-direktør Martin Ågerup er helt klar i spyttet. Normalt udtaler han sig i pressen som en stemme for den liberale tænketank, men denne gang er det anderledes. Han er personligt generet og indigneret.

»Vi har valget mellem pest eller kolera,« siger han.

Det er pladsbilletkravet i togene, den er gal med. Helt gal. Reglen er både ødelæggende for, at folk kan passe deres arbejde og deres private forpligtelser, lyder det.

Martin Ågerup er direktør i den liberale tænketank, Cepos. Men det er for en sjælden gangs skyld, at han udtaler sig på egne vegne, når han kritiserer pladsbilet-kravet i tog. Privatfoto Vis mere Martin Ågerup er direktør i den liberale tænketank, Cepos. Men det er for en sjælden gangs skyld, at han udtaler sig på egne vegne, når han kritiserer pladsbilet-kravet i tog. Privatfoto

Efter de seneste genåbninger er der igen masser af pendlere på perronerne, og det medfører paradoksalt nok, at togene ofte kører derfra med tomme pladser på grund af netop pladsbilletreglen.

Forklaring følger:

»Det største problem er, at folk forsøger at gardere sig mod ikke at kunne komme med toget. Det sker om morgenen, men det er særligt udtalt om eftermiddagen, hvor folk ikke nødvendigvis ved, hvilket tog de kan nå.«

»Så reserverer folk på tværs af flere afgange for at helgardere sig, og så har man ofte en situation, hvor man i princippet ikke kan stige på toget, selvom der er ledige pladser,« forklarer Martin Ågerup.

Ekstraregning

I fredags medførte reglen en ekstraregning på 180 kroner til Martin Ågerup, der pendler mellem Roskilde og København. Hans pendlerkort giver ham normalt fri adgang til turen mellem domkirkebyen og hovedstaden, men denne morgen var der udsolgt af normale pladsbilletter.

For at komme med toget måtte han derfor købe en billet til første klasse, hvor der fortsat var ledige pladsbilletter.

Da Martin Ågerup efterfølgende kunne se, at der var masser af ledige sæder i toget, fandt han sin telefon frem og dokumenterede problemet, som han mener skyldes »asocial adfærd« foranlediget af pladsbilletkravet.

»Sædvanligvis begår jeg civil ulydighed, når jeg kan se, at toget har masser af ledige pladser,« siger han og fortsætter:

»Vi har valget mellem pest eller kolera. Enten reserverer du pladser til flere afgange, eller også bryder du loven. Jeg nægter personligt at tage pladser fra andre, så hvis jeg ser, at der er masser af pladser i et tog, så går jeg ind. Men det er også asocialt, for man skal jo overholde regler og love.«

»Den adfærd vil eskalere, efterhånden som situationen bliver mere tilspidset. Jo mere sandsynligt det er, at du ikke kan komme med et tog, jo mere sandsynligt er det, at du reserverer pladser, du måske ikke kommer til at bruge,« siger Martin Ågerup.

Hos DSB er man bekendt med problemet. Ifølge informationschef Tony Bispeskov har DSB på nogle afgange kunnet konstatere, at en fjerdedel af pladserne var reserveret, uden at der sad passagerer i sæderne.

Derfor opfordrer han til, at man afbestiller de pladsbilletter, man ikke kommer til at bruge.

»Giv pladsen videre til en anden, der kan få glæde af det,« siger Tony Bispeskov.

Martin Ågerup har både på Facebook og i sin blog hos Jyllands-Posten forsøgt at råbe politikerne op.

B.T. har foreholdt kritikken for Transportministeriet. I et mailsvar tilkendegiver transportminister Benny Engelbrecht, at det 'ikke er en optimal situation, at togpassagerer føler, de er nødt til at booke flere pladsbilletter for at være sikre på at kunne komme med toget,' skriver han.

Benny Engelbrecht svarer ikke direkte på, hvornår pladsbilletkravet bliver afskaffet:

'Vi står midt i at genåbne samfundet, men coronasmitten er her stadig. Afskaffer vi alle restriktioner på samme tid, risikerer vi, at smittetallet stiger, og vi kan se frem til en ny nedlukning. Det er ingen interesseret i. Derfor skal vi fortsat passe på hinanden, og derfor vil der også stadig være restriktioner nogle steder,' skriver transportministeren og fortsætter:

'Jeg har stor forståelse for, at restriktioner er besværlige i danskernes dagligdag, og vi arbejder også løbende for at løsne restriktionerne i takt med genåbningen og øge adgangen til den kollektive trafik. Det vil vi fortsætte med. Men det skal være i et tempo, der er forsvarligt i forhold til at holde smitten nede.'