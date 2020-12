Opdateres kl. 21:17: Alle kunder har nu strøm igen, oplyser Radius Elnet.

Centrum af København - området omkring Hovedbanegården - er ramt af strømsvigt.

»Det er cirka 758 kunder omkring Hovedbanegården, der er ramt. Hovedbanegården er også ramt,« oplyser Radius til B.T.

Togene kører dog stadig, eftersom der stadig er kørestrøm.

»Der er ikke lys på Hovedbanegården, og man kan ikke købe billet lige nu,« oplyser DSB.

Ingen strøm i skiltene. Foto: Mathias Øgendal Vis mere Ingen strøm i skiltene. Foto: Mathias Øgendal

Radius, der står for el-nettet, forklarer, at de har mandskab på vej til området for at få strømmen til at virke igen.

»Her klokken 20.11 fik vi 705 kunder tilbage på nettet. Der er 53, der nu mangler at få strøm. Noget af Hovedbanegården er stadigvæk ramt,« oplyser Lasse Bjerre Sørensen, presseansvarlig hos Radius Elnet.

Han forventer, at strømmen er tilbage klokken 22.

Den præcise årsag til nedbruddet er endnu ukendt.

Det ser mørkt ud. Foto: Mathias Øgendal Vis mere Det ser mørkt ud. Foto: Mathias Øgendal

»Vi har folk derinde, der knokler på. De kunne ikke sige andet end, at det skyldes en fejl på lavspændingsnettet,« siger Lasse Bjerre.