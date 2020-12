Centrum af København - området omkring Hovedbanegården - er ramt af strømsvigt.

»Det er cirka 750 kunder omkring Hovedbanegården, der er ramt. Hovedbanegården er også ramt,« oplyser Radius til B.T.

Togene kører dog stadig, eftersom der stadig er kørestrøm.

»Der er ikke lys på Hovedbanegården, og man kan ikke købe billet lige nu,« oplyser DSB.

Ingen strøm i skiltene. Foto: Mathias Øgendal Vis mere Ingen strøm i skiltene. Foto: Mathias Øgendal

Radius, der står for el-nettet, forklarer, at de har mandskab på vej til området for at få strømmen til at virke igen.

Ved du noget? Skriv til jani@bt.dk

Opdateres...