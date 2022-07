Lyt til artiklen

»Det har været forventningen, at det skulle ske.«

Sådan lyder det fra chefstrateg i Nordea Andreas Østerheden, efter den amerikanske centralbank onsdag aften satte renten op med 0,75 procentpoint – igen.

Det er anden gang, renten bliver sat op inden for meget kort tid. Og det er helt usædvanligt.

Centralbanken har nemlig ikke hævet renten så meget ad én omgang siden 1994. Og nu sker det så to gange i træk.

Inden den første rentehævning i juni befandt den amerikanske rente sig et sted mellem 0,75 og 1 procent. Det vil sige, at den på bare 40 dage er næsten tredoblet.

Chefstrateg Andreas Østerheden understreger, at det også har været nødvendigt.

»Grunden til, at de strammer pengepolitikken så aggressivt, som de gør, er for at stoppe prisstigningerne. Jeg tror, at alle danskere har bemærket, at elregningen er steget, og at det er blevet dyrere at handle ind. Og det er en global tendens – inflationen stiger kraftigt,« siger Andreas Østerheden og fortsætter:

»Det er den amerikanske centralbanks rolle at sikre finansiel stabilitet og også prisstabilitet – for det er dem, der har renteværktøjet.«

Og netop fordi det har været forventningen blandet investorer, at renten ville stige markant, får det ikke de store konsekvenser for danskerne lige nu.

Det fortæller investeringsøkonom ved Nordnet Per Hansen.

»Det bliver ikke dyrere nu – det er allerede blevet dyrere for måneder siden, fordi det har været forudset af investorerne,« siger Per Hansen.

Han forklarer, at det vil sige, at markedsrenten allerede er steget inden aftenens rentestigning i centralbanken.

»De boligejere, der skal ud at kigge på bolig i morgen, har allerede oplevet de sidste måneder, at det er blevet dyrere at tage lån. Det bliver ikke dyrere lige nu,« fortæller Per Hansen og fortsætter:

»Vi ved, at når boligejerne skal have den nye rente for det kommende år, bliver det meget dyrere med de korte renter, end det har været de sidste mange år.«

Ifølge ham er der ikke tvivl om, at det bliver dyrere at refinansiere sit boliglån, fordi markedsrenterne allerede er steget meget.

Og den amerikanske centralbank stopper ikke umiddelbart med sine rentestigninger her.

Investeringsøkonom Per Hansen siger, at det er forventningen, at de vil blive ved med at hæve den ved de næste to-tre møder, som de afholder hver sjette uge i centralbanken.

»Inden året er omme, kommer de nok til at hæve den yderligere med det, der ligner et helt procentpoint.«

Den Europæiske Centralbank hævede sidste uge renten med 0,50 procentpoint. Det var første gang i 11 år, at man hævede renten og tilmed den største rentestigning i 22 år.

B.T. har tidligere talt med Cheføkonom i Sydbank Søren Kristensen og cheføkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen – de forventer begge, at Nationalbanken vil følge trop med Den Europæiske Centralbank og hæve renten med 0,50 procentpoint, fordi man i Danmark har fastkurspolitik for kronen i forhold til euroen.