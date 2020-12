Da chefen for Esbjerg Storcenter onsdag aften så statsminister Mette Frederiksen (S) tone frem på skærmen for at fortælle om de seneste coronarestriktioner, fik han sig en ubehagelig overraskelse.

Hun fortalte nemlig, at storcentre med virkning fra torsdag morgen skulle lukke ned.

Til JydskeVestkysten forklarer centerchefen, Verner Thomsen, at den besked gjorde ham vred.

Blandt andet er han vred over, at regeringen og myndighederne med blot få timers varsel lukkede centrene ned lige før nogle af de største handelsdage op til jul.

Handelsdage, der kunne have hjulpet i en branche, der i forvejen har været hårdt ramt økonomisk.

»Det er ikke anstændigt, at vi slet ingen frist får,« siger Verner Thomsen til JydskeVestkysten.

På pressemødet onsdag aften fortalte statsministeren blandt andet, at landets storcentre lukker ned fra torsdag. Undtaget er apoteker og butikker med dagligvarer samt butikker, hvor der er direkte adgang fra gaden.

Derudover vil resten af detailhandlen – med undtagelse af apoteker og supermarkeder – lukke ned fra 25. december. Det er gældende frem til 3. januar.