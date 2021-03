Verner Thomsen er træt af at vente.

»Vi synes, det er uretfærdigt, så når nu vi har mulighed for at gøre noget, så synes vi også, at det er på tide,« siger han.

Centerchefen er derfor ifølge Jv.dk klar til at udnytte et lovligt trick, der kan betyde, at flere butikker i Esbjerg Storcenter inden for kort tid kan åbne – selvom storcentre altså endnu ikke er omfattet af den store genåbningsplan for det danske handelsliv.

Kort fortalt går det ud på, at butikker inde midt i centret får et tilbud om at flytte ud i tomme yderlokaler med egen indgang. For ifølge restriktionerne må er butik i så fald gerne have åbent.

»Vi forstår ikke, hvorfor vores sko- og tøjbutikker skal behandles anderledes end butikkerne i gågaden,« siger Verner Thomsen, der bestemt ikke er tilfreds med, at landets storcentre stadig skal holde lukket i modsætning til andre butikker i bylivet.

Og butiksrokaden i Esbjerg Storcenter er allerede i fuld gang.

Indtil videre har tøjbutikken Only sagt ja til midlertidigt at flytte til andre lokaler. Den åbner onsdag. Fredag regner man hos Skoringen med at gøre det samme. Centerchef Verner Thomsen satser på, at yderligere fire butikker kommer til også at flytte.

Esbjerg Storcenter har i alt 12 butikslokaler med egen indgang.

Da det før jul blev meldt ud, at landets storcentre skulle lukke ned med en dags varsel, var centerchefen heller ikke tilfreds.

»Det er ikke anstændigt, at vi slet ingen frist får,« sagde Verner Thomsen ved den lejlighed.

I forvejen har Fakta, SuperBrugsen, Normal, Synoptik og Matas kunnet holde åbent i Esbjerg Storcenter under nedlukningen, fordi de ikke har været omfattet af restriktionerne.

Også i flere andre storcentre i Danmark har butikker valgt at åbne via bagdøren.