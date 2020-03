'Cypertruslen mod Danmark er meget høj.'

Sådan lyder det fra Center for Cybersikkerhed, der i forbindelse med, at mange danskere er blevet bedt om at arbejde hjemmefra for at undgå spredning af coronavirus, har udgivet en trusselsvurdering af hjemmearbejdspladser.

»Mange it-afdelinger er under stærkt pres med hjemsendte kolleger og brugere. Det kan være svært at opretholde det sædvanlige it-sikkerhedsniveau med opdatering, to-faktor og VPN. Men regn ikke med, at hackerne viser samfundssind,« fortæller chefen for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen, i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Tværtimod udgør corona-krisen en særlig gunstig mulighed for de cyberkriminelle til at angribe danske netværk. Vær derfor meget forsigtig med at svække sikkerhedsforanstaltningerne, og er det nødvendigt, så gør det alene efter en grundig risikovurdering af de mulige konsekvenser. Cybertruslen mod Danmark er meget høj.«

Også forsvarsminister Trine Bramsen råder til, at man er ekstra opmærksom:

»Cybertruslen mod myndigheder og virksomheder er meget høj. Og i denne kritiske tid hvor mange arbejder hjemme, er vi ekstra sårbare. Derfor gælder det for virksomheder og myndigheder om at være forberedt og tage de nødvendige forholdsregler ved hjemmearbejdspladser,« siger hun.

Center for Cybersikkerhed har lavet en liste med gode råd om hjemmearbejde.

Det dækker blandt andet over, at man skal sørge for, at medarbejdere kender til processerne for fjernadgang, at der kan kommunikeres med alle medarbejdere, og at huske at holde sin computer opdateret. Du kan se hele listen med rådene i linket HER.