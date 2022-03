Der er byggeboom i Danmark, og det kan mærkes hos dansk cementgigant. Faktisk er presset så enormt, at man har valgt at sætte farten ned for en stund.

Situationen er nemlig den, at Aalborg Portland ikke kan følge med den stigende efterspørgsel på cement.

Cementlagerne er, for at sige det ligeud, i bund, hvorfor fabrikken har valgt at begrænse levering de kommende tre uger.

Det oplyser Aalborg Portland i en pressemeddelelse.

Adskillige medier har de senere år berettet om byggeboom flere steder i landet.

Hos Aalborg Portland betyder det, at efterspørgslen er større end forventet. Og for at komme på niveau med efterspørgslen er netop årsagen til, at fabrikken begrænser leveringen.

Alternativet var leveringsstop i dele af landet.

'Det er en uforudset og ekstraordinær situation, som beklageligvis kan påvirke enkelte byggeprojekter i en kortere periode', lyder det i pressemeddelelsen.

I hvilken grad byggeprojekter kan blive påvirket, oplyses ikke.

Aalborg Portland understreger, at der arbejdes på højtryk for at sikre en normal leverance – så hurtigt som muligt. Desuden forventes det fortsat, at alle kontrakter med mål i 2022 bliver opfyldt.

Også selvom leverancer af materialer er påvirket af krigen i Ukraine, så 'kører fabrikken i Aalborg på fuld kapacitet, og eksportvolumenerne allokeres til det danske marked for at give yderligere støtte', lyder det.

Aalborg Portland er den eneste fabrik i Danmark, der producerer cement. Hvert år producerer fabrikken mere end 2,3 millions tons cement.