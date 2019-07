'Har du set opslaget med dig på Ghettoen?'.

Sådan lød en række beskeder i Celina Krogh Østrups indbakke, da den 16-årige pige vågnede i tirsdags.

Hun var dagen før gået tidligt i seng, så hun anede ikke, hvad venindernes beskeder handlede om, men da hun gik ind på den hemmelige Facebook-gruppe Ghettoens side, fik hun et kæmpe chok.

'Celina Krogh Østrup er luder, pb for video af hende, der sutter min pik,' stod der i et opslag på Ghettoen.

Foto: Facebook Vis mere Foto: Facebook

Celina kunne ikke tro sine egne øjne.

Hvem var denne Oliver, der havde skrevet opslaget? Og hvilken video var det, han skrev om?

Hun kender ikke nogen Oliver med det efternavn, og hun har heller ikke udøvet oralsex på en dreng foran rullende kameraer.

»Jeg er fuldstændig chokeret, da jeg ser det. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre,« fortæller Celina Krogh Østrup til B.T.

Hun har valgt at stå frem og fortælle, hvordan det er blive hængt ud som en, der optræder på en sexvideo.

Celina ville med det samme prøve at skrive til drengen bag opslaget, men hun fandt hurtigt ud af, at han havde slettet sin profil.

Herefter gik hun i gang med at kommentere på opslaget.

»Folk skrev ubehagelige ting i kommentarsporet, som at det var trist, at jeg havde suttet hans pik. Jeg skrev med det samme, at jeg ikke kendte ham, og at jeg ikke havde gjort noget, men folk forstod det ikke,« fortæller hun.

Celina Krogh Østrup. Foto: Privatfoto Vis mere Celina Krogh Østrup. Foto: Privatfoto

Derfor så Celina ingen anden udvej. Hun meldte sig ud af gruppen og fjernede sit profilbillede for at komme væk fra det hele.

Men det har ikke afholdt helt tilfældige folk fra at skrive til Celina.

»'Har du virkelig suttet hans pik?', skriver de til mig. Jeg er så bange for, at det her vil jagte mig i lang tid, og jeg begynder på en ny skole efter sommerferien,« fortæller hun.

B.T. bragte torsdag historien om flere tilfælde af den slags opslag på den hemmelige gruppe Ghettoen, hvor unge drenge tilbyder deling af sexvideoer og generelt taler nedsættende om det kvindelige køn.

Efterfølgende har B.T. modtaget en lang række henvendelser fra drenge, der understreger, at der ikke har været nogen video, og at det hele bare er for sjov.

En såkaldt 'shitpost'.

Men Celina kan slet ikke se det sjove i at blive udstillet på den måde.

»Jeg er chokeret og har det rigtig dårligt. Nu ved jeg, hvordan det er at blive udstillet, og jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må være, hvis der rent faktisk var en video. Det er forfærdeligt, at det skal ske i sådan en gruppe, men det virker til, at nogle folk opfører sig rigtig dårligt på de sociale medier,« fortæller hun.

Celina har været hjemme hos sin mor de sidste par dage, men føler ikke helt, at det rigtigt er gået op for hende, selvom hun har skrevet med en masse veninder.

»Jeg tror ikke helt, jeg forstår, hvor alvorligt det her er. Men jeg tror, at det kommer en af dagene, hvor jeg så bliver rigtig ked af det,« fortæller 16-årige Celina.

B.T. har ikke haft held med at finde en kontakt til den person, der skrev opslaget med Celina, og som efterfølgende slettede sin Facebook-profil.

Men hvis du læser med her, vil vi gerne tale med dig. Skriv til os på sebj@bt.dk.