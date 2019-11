'Frygter, min datter bliver skudt, kørt ned eller noget andet.'

Sådan lyder slutningen af en lang e-mail, som Cecilie Danris' mor, Lisbeth Danris, i sommeren 2018 sendte til Søren Pape Poulsen (K), der dengang var justitsminister.

E-mailen var et opråb om hjælp, efter datteren det seneste år havde følt sig chikaneret af den ekskæreste, der i maj 2017 stak hende 46 gange med en kniv.

Lisbeth beskriver, hvordan ekskæresten på mærkværdig vis har fundet Cecilies hemmelige og politibeskyttede adresse fra fængslet, og at han desuden bliver ved med at sende breve til hende.

Og heldigvis – skulle man tro – svarer justitsministeren i et brev.

'Jeg har stort fokus på, at politiet er til for borgerne,' skriver Søren Pape Poulsen og gør klart, at han har bedt Københavns Politi om at kontakte Lisbeth, så de kan tage et møde.

Brev fra Søren Pape Poulsen. Foto: Privatfoto Vis mere Brev fra Søren Pape Poulsen. Foto: Privatfoto

Men da Lisbeth endelig sidder foran politiet, får hun et frustrerende svar.

»Du skal få Cecilie til at henvende sig, før vi kan gøre noget ved det her,« fortæller en repræsentant fra Københavns Politi.

Der er dog ét problem.

Cecilie er så psykisk nedkørt i sommeren 2018, at hun simpelthen ikke har overskud til at tage snakken med politiet.

Cecilie Danris blev stukket 46 gange af sin ekskæreste i maj 2017. Her ses hun få dage efter overfaldet. Foto: Privatfoto Vis mere Cecilie Danris blev stukket 46 gange af sin ekskæreste i maj 2017. Her ses hun få dage efter overfaldet. Foto: Privatfoto

Politiet har moderens beskrivelser af ekskærestens chikane, men vælger ikke selv at gå videre med sagen.

Og på trods af, at det i brevet fremgår, at Cecilie er bange for ekskæresten, så er det også Københavns Politi, der et år efter ad tre omgange glemmer at orientere Cecilie om, at ekskæresten nu er kommet på udgang fra fængslet.

Oplysningerne om brevet fra Søren Pape Poulsen kommer oven på, at B.T. søndag kunne beskrive, hvordan Cecilie i snart to år har følt sig svigtet af systemet på en lang række punkter.

Og netop de beskrivelser har mandag fået flere politikere op af stolen for at kræve svar.

»Denne her sag er fuldstændig uacceptabel. Hvor er fokus på offeret her? Det er simpelthen ikke rimeligt,« siger Karina Adsbøl, der er medlem af retsudvalget for Dansk Folkeparti.

Karina Adsbøl har derfor besluttet, at hun vil tage kontakt til justitsminister Nick Hækkerup (S) for at spørge, hvordan han fremadrettet vil sikre, at systemet ikke svigter et offer, som det er tilfældet her.

Det samme er tilfældet hos SF's Karina Lorentzen, der vil bede om en redegørelse fra ministeren.

»Det er jo et rædselsforløb, som den unge kvinde har været udsat for, og der er jo en stor risiko for, at man genoplever hele traumet igen, når myndighederne ligefrem medvirker til, at gerningsmanden uhindret kan fortsætte med at kontakte og chikanere offeret,« siger SF's retsordfører og fortsætter:

»Jeg vil have en redegørelse for det samlede forløb, og jeg vil have, at der strammes op på de interne retningslinjer, så det ikke sker igen. Og er der nogen manglende regler, der tillader, at det her kan ske, så må vi ændre lovgivningen.«

B.T. har kontaktet justitsminister Nick Hækkerup, og han fortæller, at han på baggrund af B.T.s artikel har valgt at få kigget systemet igennem.

»Jeg kan levende sætte mig ind i, hvor ubehageligt det forløb, som B.T. har beskrevet, må have været for offeret. Jeg har bedt om, at vi ser på, om procedurer og regler er skruet hensigtsmæssigt sammen i lyset af den konkrete sag,« skriver han i en e-mail.

B.T. har kontaktet Københavns Politi for at høre med om mødet med Cecilies mor, men politikredsen oplyser, at det ikke har været muligt at klarlægge, hvad der er blevet sagt på mødet.