Hvis du har en profil på det sociale medie Instagram, er du formentlig faldet over et par søde dyrevideoer i dit feed.

Danskerne er nemlig vilde med billeder og videoer af kæledyr og en af dem, der har erfaret det, er 24-årige Cecilie Müllertz fra Silkeborg.

På godt halvandet år har hun og hendes to langørede venner Alma og Troels nemlig formået at lokke tusindvis af følgere til Instagram-profilen ‘Silkebunnies’, hvor der dagligt bliver delt indhold af de to frikaniner.

»Den første dag jeg fik Troels, kunne jeg hurtigt se, at det blev til mange billeder, og dem ville jeg jo gerne dele, men bare ikke på min egen profil,« fortæller Cecilie Müllertz til B.T.

Cecilie er 24 år og studerer til dagligt på Aarhus BSS. Vis mere Cecilie er 24 år og studerer til dagligt på Aarhus BSS.

Cecilie Müllertz oprettede derfor en selvstændig profil til de to kaniner, der lever frit i hendes hjem, og selvom den kun var tiltænkt som hobbyprojekt, er følgerne væltet ind de seneste måneder.

»Det er overvældende. Tilbage i januar havde jeg kun 2.000 følgere, men nu er der virkelig mange, der har opdaget profilen, og det synes jeg bare er vildt fedt,« fortæller Cecilie Müllertz, der i skrivende stund har 11.700 følgere.

Men på trods af at Instagram-eventyret hurtigt har taget fart, er det ikke kun de mange følgere, der betyder noget for ‘kaninfluenceren’.

For samtidig med at Cecilie Müllertz ønsker at vise de to søde kaniners liv, ser hun også profilen som en måde, hvorpå hun kan sprede budskabet om at holde frikaniner.

»Kaninen er på mange måder et misforstået kæledyr, som har brug for at komme af med deres energi i stedet for at sidde i et bur. Man vil jo heller aldrig putte sin kat ind i et bur, så hvorfor gøre det med kaniner,« fortæller hun og understreger, at det er hårdt arbejde at have kaniner.

Til venstre ses Troels og til højre ses Alma. Vis mere Til venstre ses Troels og til højre ses Alma.

Derfor kan man også se, hvordan Troels og Alma hopper frit rundt i stuen og i køkkenet, som desuden er sikret, så de ikke får tænderne i ledninger eller lignende.

»Jeg kan både se og mærke på dem, at de har det godt på den her måde. Men det ville da også være kedeligt, hvis de sad i et bur,« fortæller hun.

Og ligesom Cecilie Müllertz er fortaler for at holde frikaniner, er det også den samme opfordring, der lyder fra Kaninværnet. De mener nemlig, at man skal holde sin kanin 'på lige fod som man vil holde hund og kat', hvad angår plads.

»Men det kræver selvfølgelig at man kaninsikrer sit hjem,« afslutter Cecilie Müllertz.