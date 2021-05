»Jeg blev så chokeret. Det er vildt. Forfærdeligt.«

Det er nogle af de ord, som 17-årig Cecilie Højland fra Esbjerg sætter på tirsdagens chokerende hændelse i Esbjerg, som gjorde, at hun nu har mistet sit hjem.

Tirsdag formiddag bemærkede en beboer i ejendommen og en elektriker, som var i gang med at fikse dørtelefonerne nemlig, at noget var galt. Og kort tid efter skete det. Pludselig styrtede gavlen sammen og efterlod et kæmpe gabende hul ud til gaden, så folk kunne kigge direkte ind i flere lejligheder på beboelsesejendommen Østergade 57 i hjertet af Esbjerg.

Og en af dem, der har adresse i den bygning er Cecilie Højland. Hun fortalte første gang om sine oplevelser i JydskeVestkysten.

Cecilie Højland skal nu finde et nyt sted at bo. Vis mere Cecilie Højland skal nu finde et nyt sted at bo.

Hun havde aftenen forinden pyntet sin lejlighed med flag og balloner, fordi hun skulle fejre sin 18-års fødselsdag for ti venner. Alt var klar, så hun med ro i sindet kunne tage på arbejde i Føtex-bageren morgenen efter og være forbredt på gæster efter fyraften.

Men så bliver Cecilie ringet op ved 13-tiden af ham, der ejer den bygning, hvor hun bor.

»Han fortæller, at alle i bygningen er blevet evakueret. At revner i hele den ene side af bygningen kunne gøre, at alt kunne brase sammen,« fortæller Cecilie.

»Jeg bliver så chokeret. Forstår ingenting. Og samtidig kan jeg læse artikler på nettet om det, mens jeg står og skal ekspedere kunder. Det er svært at koncentrere sig,« siger hun.

Cecilie ved ikke, hvad hun kommer hjem til. Om hun nu står uden hjem.

»Da jeg så kommer hen til lejligheden, får jeg af vide, at der ikke er sket noget ved min lejlighed. Det er i den anden side, at bygningen er revnet,« fortæller hun.

Stueetagen i Østergade nummer 57 stod pludselig pivåben. Vis mere Stueetagen i Østergade nummer 57 stod pludselig pivåben.

Efter sammenstyrtningen spærrede politiet Østergade af mellem Sverigesgade og Nygårdsvej. Efterfølgende blev hullet i gavlen kun endnu større.

Alle beboere i ejendommen er genhuset, idet der fortsat er risiko for yderligere sammenstyrtninger – og et gabende hul i gavlen, og skadernes omgang skal nu undersøges.

Foto: Daniel Wolff/Byrd Vis mere Foto: Daniel Wolff/Byrd

Cecilie har valgt at aflyse sin fødselsdag, idet den sammenstyrtet bygning har sendt hende fra hus og hjem. Men fejret, det bliver hun alligevel.

»Mine kollegaer har tilbudt at holde min fødselsdag. Og de har sørget for alt til festen,« fortæller en meget taknemmelig Cecilie.

Lige nu venter hun svar på, om bygningen er sikker nok til, at hun på et tidspunkt kan hente personlige ejendele i sin lejlighed. I øjeblikket bor Cecilie hos sin mor og er begyndt at kigge efter et nyt sted at bo.