Cecilie Lindgaard, der læser jura på 1. semester af kandidaten på Aarhus Universitet, er netop gået i gang med sin eksamen på Aarhus Universitet.

Hun er til eksamen i faget 'Generationsskifte', der foregår på Aarhus BSS, som er handelshøjskolen tilknyttet Aarhus Universitet.

Her sidder hun sammen med hundredvis af andre medstuderende. B.T. talte med Cecilie Lindgaard lige inden, hendes eksamen gik i gang.

»Der er bestemt ikke ordentlig afstand mellem os. Plus den udluftning, der er blevet snakket om, holder heller ikke. Der er 'tusinde' grader herinde,« lyder meldingen fra Cecilie Lindgaard, da hun går ind i lokalet, hvor eksamen bliver afholdt.

Det er studerende fra cand.merc.aud., cand.merc.jur. og jura, der er samlet.

»Flere af de studerende, som jeg sidder til eksamen med nu, udtrykker stor bekymring for den her foranstaltning, og vi er alle meget enige om, at hele den her bekymring har været kilde til, at flere af os ikke har været i stand til at fokusere ordentlig på det som er relevant - eksamenen,« siger hun og tilføjer.

»Den uvished om, hvorvidt man bliver smittet, mens man sidder her, bekymringen for, om man ikke kommer hjem til jul, fylder pludselig meget mere, end vi havde regnet med.«

Allerede inden eksamenen havde Cecilie Lindgaard udtrykt sin bekymring for afholdelsen overfor Aarhus Universitet.

På universitets facebookside skriver hun blandt andet: »Mener I stadig, at det er ansvarligt at bibeholde fysiske eksamener?«

Kommentaren er efterfulgt af et billede med beskeden:

Kære studerende. På vegne af studielederen for cand.merc.aud. skal jeg desværre informere om, at en af de studerende, der deltog i eksamen i Revision ||| i Fulgsangsalen den 16. dec. er konstateret smittet med covid-19.

Beskeden er underskrevet Annia Hoffmeyer, der er studieadministrativ koordinator for Frank Thinggaard, der er studieleder på Aarhus Universitet.

Baggrunden for kommentaren er, at Aarhus Universitet fortsat har valgt at afholde fysiske eksamener, og at en af de studerende fra eksamenen i torsdags er blevet testet positiv med corona.

»Helt generelt synes jeg, at vi som studerende bliver sat i en rigtig træls situation, i og med vi skal vælge, hvorvidt vi vil gå til eksamen, potentielt lade os smitte for derefter at tage hjem og fejre jul med vores familier med det in mente, at der er en inkubationstid, før man eventuelt bliver syg og får en test,« fortæller hun og tilføjer:

»Personligt skal jeg holde jul med min mormor på 80, og jeg ville blive så frygtelig ked af, hvis jeg var årsag til, at hun blev syg. Omvendt, så har jeg heller ikke lyst til at droppe eksamenen, blot fordi Aarhus Universitet ikke er deres ansvar bevidst.«

Cecilie Lindgaard fortæller samtidig, at hun kender flere studerende, der vælger at møde op til eksamen på trods af symptomer, fordi de ikke har lyst til at tage en reeksamen.

»For mig virker det som om, at man har sovet i timen og ikke fulgt med i udviklingen i samfundet. Både SDU, CBS og KU har omlagt med meget kort varsel,« siger hun.

Cecilie Lindgaard er tirsdag til eksamen i fire timer fra klokken 15 til klokken 19.

I et skriftligt svar fra den 17. december med seneste nyt til de studerende, skriver Aarhus Universitet »Alle eksamener i næste uge vil blive afholdt som planlagt. Det vil ske med skærpet opmærksomhed på tiltag for at holde smitte nede og hermed også en opfordring til alle om at vise hensyn til hinanden.

Fra januar opfordrer Uddannelses- og Forskningsministeriet til, at universiteterne afholder eksamener virtuelt, hvor det er praktisk muligt. På Aarhus Universitet vil vi derfor genplanlægge januar-eksamener, så de fleste eksamener – både mundtlige og skriftlige – vil blive afholdt online. Der vil være eksamener, hvor online-eksamen vurderes at være uhensigtsmæssig eller ikke praktisk mulig.«

B.T. forsøger at få en kommentar fra Aarhus Universitet.