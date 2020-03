De to røde, hjerteformede blomsterkranse var så fine til Cecilie Høstrup Nielsens fars bisættelse den 26. februar.

På den ene var der fem hvide roser - som symbol på faderens fem børnebørn - og på den anden var der fire roser - som symbol på de fire døtre.

Blomsterkransene lå ved siden af faderens kiste i kapellet på Vestre Kirkegård i Aarhus, da Cecilie, hendes tre søskende og resten af familien tog hjem til mindehøjtidelighed for faderen.

Men da de cirka fire timer senere kom tilbage for at se til kransene og de andre buketter, som folk havde medbragt, fik de sig et chok.

Den ene var væk. Og det samme var flere buketter.

»Folkene fra kirkegården har båret buketter og blomster fra kapellet og ud på sådan en plads til blomster. Og det første, som vi opdager, er, at et af hjerterne mangler, men at båndet ligger der på jorden,« fortæller Cecilie Høstrup Nielsen til B.T.

Da Cecilie tjekkede det billede, som hun havde taget ved bisættelsen, kunne hun hurtigt tælle, at der ud over den ene blomsterkrans manglede en tre til fire buketter.

Allesammen stjålet i de få timer, hvor familien har været til mindehøjtidelighed.

»Jeg blev virkelig ked af det, da vi opdagede det. Og så blev jeg også sur bagefter. Hvordan kan man gøre sådan noget?,« spørger Cecilie.

I løbet af hele processen har Cecilie følt sig godt behandlet af Vestre Kirkegård, der har ledt og ledt efter de stjålne buketter og kranse uden held.

Samme dag som tyveriet skrev Cecilie et Facebook-opslag, hvor hun fortalte om episoden og efterlyste blomsterkransen.

Men uden held. Den er pist væk.

Derfor har hun en besked til den eller de personer, der måske sidder med blomsterkransen i sin favn.

»De skal vide, at det rammer folk mere, end de tror. For nogen er det bare blomster, men for os pårørende er det meget mere, så vi vil meget gerne have den tilbage. Det gør så ondt, når man ville give ham en sidste gave, og det her så sker,« siger hun og fortsætter:

»Jeg håber, at de har en meget dårlig samvittighed.«

Cecilies far blev 60 år gammel.