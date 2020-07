Det var en sommerdag i juni 2016. Cecilie Juul på 20 år lå og sov ved siden af sin mor, da hun pludselig vågnede ved, at hun ikke kunne trække vejret.

Hun begyndte at kaste op, gik i kramper og besvimede flere gange. 'Mor, kan du ikke hjælpe mig med at trække vejret? Jeg føler, jeg bliver kvalt,' husker Cecilie, hun sagde.

Hun erindrer også lyden af en ambulance, som kom tættere og tættere på, når hun i korte glimt var ved bevidsthed, og hendes mor, der forsikrede hende om, at hjælpen var på vej.

Forklaringen på, at Cecilie Juul – en sund, rask, slank og aktiv 20-årig – pludselig var på vej på hospitalet med fuld udrykning, mens reddere kæmpede for at holde hendes hjerte i gang, skal formentlig findes fem år tidligere.

Cecilie Juul var i god form, da hun blev ramt af en blodprop. Billedet er taget, kort før hun fik blodproppen.

Den dengang 15-årige Cecilie var plaget af mange menstruationssmerter, og lægen anbefalede p-piller.

»Jeg kan ikke huske, at han sagde noget om, der kunne være bivirkninger,« fortæller Cecilie Juul.

Hun startede på såkaldt 3. generations-p-piller, der senere viste sig at give en øget risiko for blodpropper sammenlignet med 2. generations-p-piller.

Blodpropper er en af de bivirkninger, som har været velkendte, helt fra p-pillen kom på markedet for 60 år siden. På trods af det er der stadig hvert år omkring 60 kvinder, der indberetter blodpropper som formodet bivirkning efter p-pillebrug.

Cecilie Juul havde problemer med sin hukommelse og med at koncentrere sig efter sin blodprop, og det var en udfordring, da hun på daværende tidspunkt var under uddannelse som social- og sundhedsassistent.

I 2013 blev Cecilie Juul anbefalet at tage p-piller hver dag i en lang køre uden at holde den pause på syv dage, som p-pille-brugere normalt gør.

Det skyldtes, at Cecilie Juul lider af sygdommen endomitriose, der betyder, at væv af samme type som slimhinden i livmoderen også vokser uden for livmoderen.

Sygdommen er ikke farlig, men kan give store smerter ved menstruation og samleje. Kvinder, der lider af endomitriose, kan derfor med fordel undlade at holde p-pille-pauser, så de ikke bløder og dermed også undgår de smerter, som er forbundet ved det.

Men selv om Cecilie Juul i forbindelse med sin endomitriose havde været til flere samtaler med både egen læge og gynækologer om prævention, husker hun ikke, at der nogensinde var nogen, der havde nævnt, at p-piller i sjældne tilfælde kan have alvorlige bivirkninger.

Derfor skænkede hun heller ikke hverken sine p-piller eller blodpropper en tanke, da hendes knæ pludselig begyndte at låse sig fast i sommeren 2016, og hun fik en skinne på, så hun kun kunne bevæge sit ben i en vinkel på 40 grader.

Cecilie Juul nåede at have skinnen på i lidt over en uge, da benet pludselig begyndte at hæve op.

»Pludselig mærkede jeg et smæld nede i min ankel. Bagefter begyndte hævelsen at forsvinde igen,« fortæller Cecilie Juul.

Smældet stammede fra en blodprop i benet, der havde løsrevet sig og vandrede mod hendes lunge.

Cecilie Juul havde ingen ide om, at det var en blodprop, der var skyld i, hendes ben pludselig hævede op.

Her satte den sig fast 26. juni 2016.

»Det er fire år siden nu. Havde jeg ikke ligget ved siden af min mor den dag, så havde jeg ikke været her i dag. Det gik så stærkt, og jeg var ikke i stand til at ringe efter hjælp selv,« fortæller Cecilie Juul.

Hun fik det første hjertestop i ambulancen. På hospitalet stoppede hendes hjerte igen – og igen og igen. Hver gang fik lægerne hende tilbage til livet.

Hun blev lagt i respirator og fik medicin direkte ind i årerne for at opløse blodproppen.

20 år gammel fik Cecilie Juul en blodprop til trods for, hun var i god form og sund og rask

Dagen efter kom Cecilie Juul til bevidsthed igen.

»Jeg var meget forvirret. Jeg vidste ikke, hvor jeg var, eller hvad der var sket, og jeg var utrolig træt. Jeg havde sonde, kateter og drop i begge arme, og jeg kan huske, jeg undrede mig over, hvad det alt sammen var for noget.«

Cecilie Juuls mor sad ved sin datters side og ventede på, hun vågnede. Hun forklarede, hvad der var sket, og Cecilie var chokeret over, at hun kunne blive ramt af en blodprop.

»Men jeg tænkte også, at det var godt, det var mig, der blev ramt, når det skulle være. Fordi jeg var ung, rask og stærk. Jeg kunne klare det, og derfor gav det på en eller anden måde mening, at det var mig og ikke en anden, som måske ikke havde overlevet eller ville have fået alvorlige mén.«

En tanke, Cecilie Juul har holdt fast i siden.

På hjertemedicinsk afdeling fik hun at vide, at der sandsynligvis var en sammenhæng mellem hendes blodprop og p-piller, og at hun aldrig måtte bruge p-piller igen.

Cecilie Juul fik i stedet en hormonspiral, som hun har brugt uden problemer, indtil hun fik den fjernet, fordi hun gerne ville være gravid.

Hun er netop blevet mor til en lille pige.

Cecilie Juul er netop blevet mor til sit første barn.

Når hendes datter bliver gammel nok til at skulle vælge prævention, er der ingen tvivl om, at Cecilie Juul vil fraråde hende p-piller. Hun har også talt med sine veninder om, at de skal være opmærksomme på, at p-piller kan være årsagen, hvis de pludselig oplever, at noget ikke er, som det skal være.

»Havde jeg været opmærksom på sammenhængen mellem p-piller og blodpropper, havde jeg måske mistænkt en blodprop, da mit ben begyndte at hæve, og så ville jeg måske have fået hjælp, inden den satte sig i lungen og gav mig hjertestop,« fortæller Cecilie Juul.

Hun var klinisk død i syv minutter på grund af sine hjertestop, og hun havde et halvt år efter blodproppen store problemer som hukommelsestab og koncentrationsbesvær.