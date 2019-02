TV 2-vært Cecilie Beck er dybt chokeret over at høre, at hendes gamle ven og kollega Ole Stephensen er død.

»Ole efterlader et kæmpe hul. Og alt alt for tidligt,« lyder det fra Cecilie Beck, som B.T. snakker med over telefonen onsdag aften.

Og det er ikke et rart opkald.

Cecilie Beck var nemlig ikke klar over, hvad der var sket, da B.T. omkring klokken 22 onsdag aften snakkede med hende.

Ole Stephensen var politisk aktiv til det sidste og havde bebudet, at han var kandidat for det Konservative Folkeparti ved det kommende Folketingsvalg. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Ole Stephensen var politisk aktiv til det sidste og havde bebudet, at han var kandidat for det Konservative Folkeparti ved det kommende Folketingsvalg. Foto: Ida Marie Odgaard

Hun var derfor forståeligt rystet, da hun fik at vide, at Ole Stephensen omkring klokken 18.30 var afgået ved døden.

»Øv, hvor er det trist. Jeg er virkelig ked af at høre det.«

Ud over at have arbejdet sammen på TV 2, har Cecilie Beck og Ole Stephensen haft børn i samme skole, og derfor har de to fulgt hinanden sideløbende med børnenes opvækst.

»Ole var simpelthen den dejligste far og ægtemand, og mine varmeste tanker går ud til hans to piger og hans kone.«

Ole Stephensen var vært på TV 2-programmet Elevatoren, der tryllebandt danskerne foran skræmen fredag efter fredag i den bedste sendetid. Her ses han med medvært Thera Hoeijmans. Foto: BENT MIDSTRUP Vis mere Ole Stephensen var vært på TV 2-programmet Elevatoren, der tryllebandt danskerne foran skræmen fredag efter fredag i den bedste sendetid. Her ses han med medvært Thera Hoeijmans. Foto: BENT MIDSTRUP

Selvom Cecilie Beck har svært ved at forstå, at vennen gennem mange år ikke er der mere, husker Cecilie Beck tilbage på en mand, der altid havde den mest positive tilgang til livet.

»Ole kom altid ind med et smil. Han var altid lun og varm med et glimt i øjet. Han havde en livsglæde, der ikke var til at slå ned,« siger Cecilie Beck og fortsætter:

»Og selvom han var en stor personlighed, så fyldte han stort set ingenting i rummet. Ole var en, man altid kunne komme til.«

Ole Stephensen blev 63 år.