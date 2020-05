Peter Duetoft, som 31. maj fylder 70 år, var i mange år formand for Folketingets Finansudvalg, mens han sad i tinget for Centrum-Demokraterne. Forinden var han et smut omkring EF-Parlamentet, men de seneste ti år er det byrådet i Hjørring Kommune, der har fyldt i hans politiske tilværelse. Undervejs var han igennem et partiskifte til Socialdemokratiet. (Arkivfoto) Palle Hedemann/Ritzau Scanpix