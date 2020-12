Stik imod regeringens coronaopfordringer har Copenhagen Business School valgt at afholde flere eksamener med krav om fysisk fremmøde i stedet for at gøre dem online. Tilbage står flere uforstående studerende, der frygter at blive smittet.

B.T. har kontakt til flere CBS-studerende, der har udtrykt bekymring omkring eksamenssituationen. 23-årige Helena Hoffmark Iversen er en af dem. Hun læser en kandidat i revision og skal til eksamen på tirsdag.

En eksamen, der ifølge en mail fra skolen, som B.T. har set, kommer til at forløbe som normalt og uden ændringer.

»Jeg kan ikke følge deres tankegang. Det burde ikke komme som et chok, at regeringen vil have online eksamener. Det er derimod kommet som et chok for mig, at CBS ikke har lavet eksamenerne om til hjemmeprøver, som de gjorde det i foråret,« siger Helena Hoffmark Iversen.

Helena Hofmark Iversen synes ikke, CBS' beslutning er forsvarlig. Foto: Privat Vis mere Helena Hofmark Iversen synes ikke, CBS' beslutning er forsvarlig. Foto: Privat

I tirsdags skærpede regeringen ellers coronatiltagene og -opfordringerne på blandt andet uddannelsesområdet for 17 kommuner – herunder Frederiksberg kommune hvor CBS ligger. Og meldingen var klar og tydelig:

'Det anbefales at omlægge til digital undervisning og eksamener, hvor det vurderes muligt. Der kan tages særlige hensyn til studiefremdrift og kvalitet.'

Ifølge CBS' studiechef, Britta Nielsen, skal sidstnævnte hensyn vejes højt. I et skriftligt svar til B.T. skriver hun, at alle eksamener ikke kan omlægges til online, da skolen er forpligtet til at tage hensyn til kvalitet og studiefremdrift. Men den korte varsel har også spillet ind:

"Da vi står midt i eksamensperioden, er det ikke muligt med så kort varsel at omlægge alle skriftlige prøver med fremmøde til online uden, at det går væsentligt ud over kvaliteten,« skriver hun i mailen til B.T.

Anders Rasmussen skal også snart til eksamen. Han forstår slet ikke, hvorfor skolen pludselig ikke kan omlægge til online. Foto: Privat. Vis mere Anders Rasmussen skal også snart til eksamen. Han forstår slet ikke, hvorfor skolen pludselig ikke kan omlægge til online. Foto: Privat.

Den forklaring er 28-årige Anders Rasmussen, der også læser en kandidat i revision, dog meget uforstående overfor. Han skal for eksempel til en skriftlig eksamen i momsret, som foregår ved fysisk fremmøde. Men ifølge Anders Rasmussen kunne den lige så godt foretages hjemmefra.

Til eksamen skal de studerende nemlig logge ind på en server - som de kan tilgå hjemmefra med - og finde eksamensopgaven. Herefter har de fire timer til at skrive opgaven og aflevere, inden tiden løber ud i samme server.

Snyd skal CBS heller ikke være bange for. De studerende må nemlig bruge internettet til deres eksamen.

»I foråret var det også en udfordring med corona og eksaminer. Der lavede de skriftlige opgaver om til hjemmeeksamener. Det undrer mig, at man et halvt år senere ikke kan det samme,« siger Anders Rasmussen.

Både Anders Rasmussen, Helena Hoffmark Iversen og flere andre studerende, som B.T. har kontakt til, er det et stort problem, at CBS ikke følger corona-opfordringerne.

»Det er et problem, når der er et forhøjet smittetryk i København. Jeg er bange for en unødig risiko for smitte. Specielt fordi det er i vores målgruppe, at smittetrykket er højt. Det undrer mig, at det er en nødvendig risiko at tage,« siger Anders Rasmussen.

Helena Hoffmark Iversen er ikke så bekymret for selv at blive smittet. Hun er derimod bange for at smitte sine udsatte familiemedlemmer og starte et superspreder event.

»Jeg synes, det er uforsvarligt. Jeg er bange for at smitte mine nærmeste, som er sårbare. CBS trodser jo direkte, hvad regeringen siger,« siger hun.

B.T. har foreholdt CBS de studerendes bekymringer, hvortil studiechef, Britta Nielsen, i et skriftligt svar udtaler:

'Vi forstår de studerendes bekymringer. Derfor har vi også gjort en stor indsats for at sikre, at alle eksamener afvikles, så vi lever op til myndighedernes krav. For eksempel vil en fysisk eksamen med 60 studerende blive placeret i en stor hal, som under normale forhold ville have plads til 106 studerende. Det sker for at sikre, at afstandskrav bliver overholdt, så det er sikkert at gennemføre sin eksamen.'

Fredag eftermiddag, efter CBS har fremlagt deres eksamensplan, har myndighederne sat coronarisikoen i Region Hovedstaden op til til niveau fire. Det har CBS haft et ønske om, at B.T. tydeliggjorde. Om den nye risikovurdering har fået CBS til at ændre noget ved deres eksamensplan, har de ikke sagt.