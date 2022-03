»Det hårdeste har været alt det sociale, som vi har fået revet væk under os,« siger en 25-årig kvindelig CBS-studerende.

Hun og fem andre CBS-studerende blev i december 2019 bortvist fra skolen i ni måneder efter at have inviteret til ‘Slutty Fall-Break-fest’.

Men bortvisningen var både uberettiget og ude af proportioner, har Ombudsmanden netop konkluderet.

Og det er den 25-årige kvindelige studerende glad for, at han er kommet frem til, siger hun. Men det ændrer ikke på, hvor store konsekvenser bortvisningen har haft for hende og de fem andre, fortæller hun:

»Vi var i gang med at læse til eksamen, da vi blev bortvist. Vi gik glip af fire eksamener, og da vi fik lov at komme tilbage i august, skulle vi starte forfra og tage hele semesteret om.«

Fordi de skulle tage semesteret om, mistede de også en stor del af det sociale, som de havde opbygget på de tre semestre forinden, siger den studerende, der gerne vil være anonym af hensyn til sin videre uddannelse.

»Vi blev jo revet væk fra vores gode relationer, studiegrupper, hele vores årgang med vores venner.«

Den 25-årige studerende og hendes fem studiekammerater blev i sin tid bortvist, fordi de havde arrangeret en fest på natklubben Arch i privat regi.

Her havde de lavet en Facebook-begivenhed, hvor de blandt andet havde opfordret kvindelige studerende til at iklæde sig nedringede bluser og korte nederdele, så de kunne »lege med alle drengene på klubben«.

Hvorfor formulerede I invitationen, som I gjorde? I skrev blandt andet med henvisning til en fri bar, at drengene skulle gemme kortet væk og i stedet »få hældt en masse (gratis) alkohol på de piger, som I håber at hive med hjem senere (eller toilettet, hvis det er det, man er til).«

»Vi havde skrevet det hele meget overdrevet, så der ikke skulle være tvivl om, at det var en joke. Og der er heller ikke nogen, der var inviteret, der har opfattet det anderledes, fordi de kender os som personer.«

Den kvindelige studerende fortæller, at de i bagklogskabens lys ikke ville have formuleret sig på samme måde. Hun mener dog ikke, at fokus bør være på ordlyden af invitationen men derimod på CBS’ håndtering af sagen.

»Sagens kerne er, at CBS ikke havde lovhjemmel til at bortvise os på baggrund af vores gøren og laden i privatlivet,« siger hun.

Og Ombudsmanden konkluderer også i sin udtalelse, at CBS ikke havde grund til at tro, at festen ikke var i privat regi.

»CBS’ reaktion burde imidlertid have taget større hensyn til blandt andet, at invitationen var til en privat arrangeret fest,« skriver ombudsmand Niels Fenger.

De studerende klagede dengang over bortvisningen til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der ikke fandt grundlag for at tilsidesætte CBS’ sanktion.

At hele to offentlige instanser mente, at en bortvisning var på sin plads, synes den studerende, blot er endnu mere grotesk,

Derfor er hun glad for, at deres sag nu har være for Ombudsmanden og for fremtiden muligvis kan forhindre, at andre elever bliver udsat for det samme:

»Det er historisk. Vores sag har været med til at sætte rammen for, hvad en uddannelsesinstitution må gøre,« siger hun og fortsætter:

»Jeg er glad og stolt over, at det for fremtidige studerende kommer til at være mere klart.«

CBS' universitetsdirektør Kirsten Winter Jørgensen har til B.T. tirsdag fortalt, at man tager Ombudsmandens kritik til efterretning men samtidig fastholder, at festinvitationen både dengang og nu, er »langt over grænsen.«