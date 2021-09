Copenhagen Business School (CBS) skal betale et vederlag på 692.000 kroner tilbage til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kravet, der kommer fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sker på baggrund af en rapport fra Rigsrevision, der fandt, at engangsvederlaget til en afgået rektor skete i strid med reglerne.

Udbetalingen skete, selv om CBS' daværende bestyrelsesformand var gjort bekendt med reglerne, lyder det.

B.T. rettede fredag henvendelse til CBS for at høre, hvorvidt de ville kræve pengene tilbage fra den bestyrelse, der i første omgang uddelte engangsvederlaget.

Universitetsdirektør Kristen Winther er ved at undersøge mulighederne, lyder det.

»CBS har bedt Kammeradvokaten undersøge, om der er grundlag for at rette erstatningskrav mod den tidligere bestyrelse. Vi forventer, at undersøgelsen er afsluttet senere på året,« skriver skolens pressechef Mikael Koldby.

