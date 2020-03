Flere smittede. Flere i karantæne. Lukkede institutioner og et samfund, der mere eller mindre er lukket totalt ned.

Der er masser af negative tanker og ubehagelige bekymringer at give sig hen til midt i disse corona-tider, men her får du serveret en af de nyheder, der kan få dig til at trække på smilebåndet.

På flere Facebook-grupper har masser af danskere nemlig valgt at tilbyde deres hjælp til de medborgere, der ikke har mulighed for at få passet børn, klaret indkøb eller noget helt tredje.

En af grupperne, 'I Danmark hjælper vi hinanden - COVID19', blev oprettet kort tid efter Mette Frederiksens pressemøde onsdag aften.

Screenshot fra gruppe Vis mere Screenshot fra gruppe

Idéen kom til verdenen, da Cathrine Widunok Wichmand, som du måske kender som indehaveren af den populære blog 'Rockpaperdresses', stod og børstede tænder.

»Jeg kom hjem fra et ejerforeningsmøde i går og havde ikke set pressemødet. Det så jeg så, mens jeg børstede tænder, og der blev jeg sgu sindssygt rørt over Mette Frederiksen og hendes måde at håndtere det på,« fortæller hun til B.T. og fortsætter:

»Det delte jeg på min story, og så kom der masser af svar fra folk, der ville hjælpe med alt fra børnepasning til indkøb.«

Det var alt fra pædagoger til sygeplejersker, der ville give en hjælpende hånd, men Cathrine kunne også hurtigt se, at det var umuligt for hende at administrere de mange tilbud.

Har du selv hjulpet en borger i disse tider, eller er du en af dem, der har sagt ja til en medborgers hjælp? Så vil vi gerne tale med dig. Skriv på sebj@bt.dk.

Derfor oprettede hun gruppen 'I Danmark hjælper vi hinanden – COVID19', der nu mønstrer knap 1.700 medlemmer, og hvor dansker efter dansker i disse minutter tilbyder deres hjælp til deres medborgere.

»Folk har været så seje til at tage ejerskab, må man bare sige. Det er sejt, at når al magt bliver taget fra en, som den jo også skal i denne situation, så vil folk stå til rådighed,« siger Cathrine Widunok Wichmand.

Selv overvejer hun at tilbyde sin hjælp ved at arrangere små legestuer hos sig selv, hvor andre småbørnsforældre kan komme forbi med deres guldklumper og få dem aktiveret med leg.

Det er dog ikke kun i Facebook-gruppen 'I Danmark hjælper vi hinanden – COVID19', at danskere selvstændigt tager initiativ til at få stablet hjælpeordninger på benene.

I flere lokale grupper på det sociale medier kan man også se, hvordan ildsjæle har taget stafetten i hånden og sørget for, at ældre eller svage mennesker får leveret indkøb ved deres døre og lignende.

Det er eksempelvis tilfældet i grupper som Facebook Rødovre og Facebook Herlev.

Torsdag aften blev hele det offentlige Danmark lukket ned, da Mette Frederiksen bebudede, at uddannelsesinstitutioner, skoler, dagstilbud, kulturinstitutioner og fritidstilbud bliver lukket, at folk opfordres til at arbejde hjemme, og at større forsamlinger af en vis størrelse bliver forbudt.