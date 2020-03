Fem tuber ketchup. Otte dåser tomatsuppe. Ti pakker morgenmadsprodukter.

Der er købt ind til den helt store isolationsperiode hos 38-årige Cathrine Korfitsen fra Brøndby, der er født med et svækket immunforsvar.

Hun er så bekymret for den coronavirus, der lige nu spreder sig i hele verden, at hun forbereder sig på, at vi nærmest kommer i undtagelsestilstand.

»Jeg mangler en tredjedel af mit immunforsvar, så jeg ved, at hvis jeg bliver smittet, så er det ikke bare ligesom for andre. Jeg bliver virkelig syg,« fortæller Cathrine Korfitsen til B.T.

Derfor begyndte Cathrine allerede at tænke sig gevaldigt om, da coronavirussen for et par uger siden begyndte at udvikle sig for alvor i Kina.

Hun vendte situationen med sin mand, og efter en kort snak blev de enige om én ting:

Hvis det gjorde Cathrine mere tryg, så skulle hun da bare begyndte at hamstre langtidsholdbare varer.

Og det gjorde hun så.

»Jeg har købt en masse forskellige ting. Jeg er også glutenallergiker, så der er masser af glutenfri pasta og mel i mit lager, men også masser af konserves som hakkede tomater og lignende,« fortæller hun.

Med Cathrines egne ord er der »bare én mand i den anden ende af toget, der skal hoste«, før hun selv bliver syg, og derfor sørger hun også for ikke at købe ind eller tage den offentlige transport, når der ellers er mange mennesker.

»Jeg er da bekymret. Også fordi vi bor i Brøndby, hvor der er et barn, der er røget i karantæne, så jeg tager mine forholdsregler,« fortæller hun.

Og så er der ellers ikke meget andet at gøre for Cathrine end at håbe på, at hun ikke bliver smittet.

Det afhænger dog også af resten af hendes medborgeres forsigtighed, og lige der har hun et lille opråb.

»Jeg synes ikke, at folk tager det seriøst nok. Der er sådan en følelse af, at folk bare tænker, at det ikke rammer dem selv, og at de ikke skal være bange. Men der må man sgu tænke på andre end sig selv,« siger hun og fortsætter:

»Vi har en lad holdning til sygdom«.

35 er smittede i Danmark, og 628 er i karantæne.