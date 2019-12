Med det samme, den maskerede mand trådte ind ad døren til værtshuset, vidste Catherina Cheng, at noget var galt.

Alligevel endte hun med at reagere helt instinktivt - og først bagefter gik det op for hende, hvor farlig situationen egentlig havde været.

Catherina Cheng var den eneste på arbejde i værtshuset King George i Esbjerg, da klokken rundede midnat natten til torsdag.

I baren sad fem gæster og hyggede, og alt var roligt.

King George i Esbjerg.

Lige indtil den maskerede mand trådte ind ad døren.

»Jeg kunne mærke en varme i mine ben, og jeg vidste bare, det ikke var godt,« fortæller 28-årige Catherina Cheng.

Den maskerede mand gik om bag baren, hvor Catherina stod, og råbte: »Give me the money.«

Men i stedet for at give ham pengene, valgte Catherina at reagere anderledes.

Beskrivelse af gerningsmanden Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser den mand, der forsøgte at begå røveriet mod King George kort efter midnat torsdag. Han var iført en sort hue over ansigtet og medbragte en kniv i den ene hånd. Derudover beskrives han som cirka 185 centimeter høj og bred/muskuløs af kropsbygning. Han havde lys hudfarve og var iført mørkt tøj. Eventuelle vidner bedes kontakte Syd- og Sønderjyllands Politi på telefon 1-1-4.

»Jeg tænkte bare: 'Han skal ikke have nogle penge. Hvem tror han, han er?'« fortæller hun.

»Jeg fik ham skubbet ud af baren, og jeg råbte bare: 'No! Get out!',« forklarer Catherina.

Derfra begyndte røveren at bakke ud, og til sidst løb han ud ad døren og flygtede fra stedet. Catherina skyndte sig at trykke på overfaldsalarmen, og først dér gik det op for gæsterne i baren, hvad de havde været vidne til.

»De troede, det var en form for joke. Der var en, der sagde, at han troede, det var en af mine kolleger, der lavede sjov, fordi jeg ikke reagerede på ham, og fordi det hele gik så hurtigt,« forklarer hun.

Derefter fik Catherina at vide af nogle af gæsterne, at de havde set, at manden havde haft en kniv i sin ene hånd. Men den havde hun slet ikke selv fået øje på selv.

»Jeg så bare hans maske. For det så ud til, at han selv havde klippet hullerne i den, og det mærkat, der sidder inde i en hue, det stak ud ved hans næse. Og det kan jeg huske, jeg bed rigtig meget mærke i,« forklarer hun.

Til B.T. fortæller Catherina Cheng - som først fortalte sin historie til JydskeVestkysten - at en af grundene til, at hun reagerede, som hun gjorde, var, at hun kunne mærke, at den maskerede mand var nervøs.

Fakta: Selvtægt og nødværge Selvtægt betyder at tage retten i egen hånd og foretage sig noget aktivt for at skaffe sig sin ret. Det er ulovligt. Omvendt er nødværge eller nødret lovligt. Det betyder, at man har ret til at gøre noget, der normalt er strafbart, hvis man kan forhindre en forbrydelse eller skade i at opstå eller udvikle sig. Man må kun gøre det nødvendige og forsvarlige for at afværge et overhængende angreb eller en umiddelbart truende skade. /ritzau/

»Nu har jeg været i den her branche i tre et halvt år, og jeg tror, at man lærer at mærke på folk, hvordan de har det. Og jeg kunne mærke, at han var utilpas. Han kiggede meget febrilsk rundt, og han gjorde heller ikke modstand, da jeg gik imod ham,« forklarer hun.

Selvom hun måske ikke virkede bange, da hun gik imod ham, så var hun bestemt ikke tryg ved situationen.

»Jeg var nervøs med det samme, jeg så ham komme ind, og jeg ikke kunne se hans ansigt. Der fik jeg det dårligt, og jeg var helt ærligt lige ved at pisse i bukserne,« griner hun og tilføjer:

»Men helt instinktivt gik jeg bare imod ham.«

28-årige Catherina Cheng fra Esbjerg holdt hovedet koldt, da en mand forsøgte at røve det værtshus, hun arbejder på.

Efterfølgende har hun reageret mere på det, der skete, end hun gjorde, mens det stod på.

»Jeg lukkede stedet klokken 01, og mens nogle af de sidste gæster var her, kunne jeg godt mærke, at jeg var lidt chokeret. Men med det samme, jeg blev alene, da jeg havde låst af, blev jeg meganervøs og megabange,« fortæller hun.

Heldigvis skrev en af barens gæster til hende og spurgte, om han kunne hjælpe med noget, og hun bad ham derfor om at følge hende ud til hendes bil, da hun var utryg ved at skulle gå udenfor alene.

I dag - fredag - har hun det bedre. Det 'svinger' dog stadig, forklarer hun.

Hun har både fået besøg af sin chef og af andre, som har sagt, at hun er 'sej' og 'cool'.

»Men jeg har også fået skældud. Blandt andet af min moster, som ringede til mig i går (torsdag, red.) og sagde: 'Har du ikke lært, at du bare skal give dem pengene?' Og jo, det har jeg. Men min intuition sagde bare noget andet til mig i situationen.«

Hun har ikke været tilbage på arbejde siden, da hun lige ville have noget ro. Og hun tænker også, at hun nok kommer til at være lidt nervøs, når hun står der - i hvert fald hvis hun pludselig er alene.

»Så tænker jeg også, at det nok ikke kommer til at ske igen, og der er heller ikke nogen grund til at male fanden på væggen og gøre mig paranoid og bange uden grund,« siger Catherina og slutter:

»Så det er bare op på benene igen og tænke: 'Jeg er mega badass', og så tage den derfra.«

