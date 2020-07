Da Catharina Friis skrev en dårlig anmeldelse om en restaurant, havde hun ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, at hun efterfølgende ville modtage det, hun opfatter sig et trusselsbrev.

»Jeg tænkte: 'Hvad i alverden foregår der her?' Og bagefter synes jeg egentlig ikke, det var særligt rart.«

Sådan siger Catharina Friis om det brev, hun modtog torsdag i forrige uge.

Brevet vender vi tilbage til senere. Først går vi yderligere tilbage i tiden. Nærmere bestemt til søndag den 5. juli.

Her ankom Catharina Friis, hendes mand og parrets børn til restaurant Den Gode Viking på Orø i forhåbningen om at få et godt måltid mad - og generelt en hyggeligt stund.

I stedet skete lige det modsatte.

»Allerede inden vi kom, synes vi ikke, det så så pænt ud. Men vi gik ind. Nogle gange kan det overraske, og vi var møgsultne. Men det var bare ikke lækkert.«

»Det varme mad var koldt. Der var en hvid hinde over salaten, og smørret lignede, det var for gammelt. Det lugtede i hvert fald råddent.«

Catharina Friis' anmeldelse af Den Gode Viking. Vis mere Catharina Friis' anmeldelse af Den Gode Viking.

Familien besøgte restauranten ved dens åbningstid klokken 12. Af den grund kom det mere end bag på Catharina Friis, hvad de - udover maden - også oplevede indenfor.

»Der lå mad under bordene, pakkerne med vådservietter var brune og betjeningen var ikke ligefrem passende. Jeg synes ikke, servitricen var klædt ordentligt på. Hun havde en tank-top på, og jeg så rigtig meget kavalergang. Det var bare ikke særlig appetitligt, og generelt var det meget uhumsk.«

Catharina Friis valgte ikke at sige noget i den pågældende situation, men skrev i stedet en negativ anmeldelse om restauranten og servitricens betjening på Google Maps. Derudover kontaktede hun Fødevarestyrelsen, som i dagene efter lukkede restauranten efter et kontrolbesøg på over to timer.

Anmeldelsen var samtidig blevet læst af Den Gode Vikings ejer, der i et vredt retursvar beskyldte Catharina Friis for at 'angribe deres hjælper' og have 'et kedeligt menneskesyn'. Derudover blev Catharina Friis' telefonnummer og mail skrevet af ejeren i selvsamme svar.

Svaret på den anmeldelse, Catharina Friis, skrev. Telefonnummer og mail er bag de slørede felter. Vis mere Svaret på den anmeldelse, Catharina Friis, skrev. Telefonnummer og mail er bag de slørede felter.

»Jeg synes ikke, jeg skrev noget forkert. Jeg skrev facts, og det var sådan, jeg opfattede det. Så det (offentliggørelsen af nummer og mail, red.), synes jeg ikke, er i orden. De opfordrer jo folk til at kontakte mig, så det har jeg valgt at politianmelde,« forklarer Catharina Friis, der har politianmeldt ejeren for at offentliggøre personfølsomme oplysninger.

Ville det ikke have været bedre, hvis du havde henvendt dig direkte til ejeren og skabt en dialog i stedet?

»Det kunne selvfølgelig godt være. Men der er rigtig mange, der ikke ytrer sig om sådan noget direkte, fordi det kan være grænseoverskridende. Og ærligt: Så er jeg glad for, at jeg ikke gjorde det. Den reaktion ville jeg ikke have haft ansigt til ansigt.«

Hun kunne dog ikke lukke sin computer og lægge sagen bag sig. Det indså hun, da hun i postkassen fandt det føromtalte trusselbrev.

Brevet, Catharina Friis modtog i postkassen. Privatfoto. Vis mere Brevet, Catharina Friis modtog i postkassen. Privatfoto.

I brevet skriver afsenderen meget vredt om, hvordan Catharina Friis i sin anmeldelse har beskrevet den omtalte servitrice med 'en stor hængende barm', og 'at hun lugtede meget.'

Derudover blev hun gjort opmærksom på, at afsenderen nu ved, hvem Catharina Friis er, som du kan læse i brevet herover.

»I starten tog jeg brevet med et smil, for det siger mere om personen end mig. Men bagefter kunne jeg mærke, at det ikke var rart. Vedkommende har tjekket, hvor jeg bor, og pludselig blev det meget personligt. Det tager jeg som en trussel,« siger Catharina Friis, der understreger, at hun ikke ved, hvem der har sendt det.

»Jeg kan selvfølgelig have en formodning. Men jeg ved det ikke.«

Set i bakspejlet - nu hvor sagen er kommet på afstand - indrømmer Catharina Friis, at hun formentlig ville have skrevet anmeldelsen i en anden tone.

»Måske skulle jeg bare have skrevet noget om dresscoden, for det har ikke noget med personen at gøre. Man må være tyk, tynd, stor eller lille. Det er lige meget, det handlede bare om at dække sig til, og det er desværre blevet misforstået.«

B.T. har været i kontakt med ejeren af Den Gode Viking, der ikke ønsker at kommentere sagen. Ejeren afviser til gengæld at have noget med trusselsbrevet at gøre. Den Gode Viking har efter anmeldelsen fået lov til at åbne efter yderligere kontrolbesøg.

Catharina Friis har også nævnt brevet over for politiet. Politiet mener dog ikke, brevet er karakteriseret som 'ulovligt'. Det er til gengæld skrevet ind i en rapport i tilfælde af, at brevene tager til.