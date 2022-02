De forhøjede priser på fødevarer er over os – og det kan mærkes ude i virkeligheden.

Hos Sønderup Landkøkken, der hver dag leverer mad til flere end 1.700 pensionister i Nordjylland, har man været nødt til at hæve priserne på deres udvalg af mad.

Et måltid mad om dagen er dermed steget med to kroner fra 56 til 58 kroner – syv dage om ugen, året rundt.

Og faktisk ville Sønderup Landkøkken være nødt til at hæve priserne yderligere, hvis de skulle have samme indtjening som før, lyder det fra indehaver Dorthe Nørhave Johansen.

Dorthe Nørhave Johansen. Foto: Privatfoto Vis mere Dorthe Nørhave Johansen. Foto: Privatfoto

»Men vi kan simpelthen ikke lade det stige mere.«

»Hvis vi satte prisen højere op, tror jeg, nogle ville vælge mad hos os fra. Nogle ville vælge færre dage, og det ville også betyde, at det i sidste ende ville være dyrere for os at levere maden til daglig,« siger Dorthe Nørhave Johansen.

B.T. beskrev mandag, hvordan inflationen i januar 2022 er den højeste, vi har haft i ti år. Noget, som også Danmarks Statistik har bekræftet.

»Det er rigtig meget, og det er virkelig markante tal,« sagde Henning Otte Hansen, professor i afsætningsøkonomi på Københavns Universitet, mandag til B.T. og tilføjede:

»Men det stemmer godt overens med, at vi er på vej ind i en fødevarekrise og en prisboble. I de perioder ser vi stigningstakter på omkring 10 procent. Og i og med at det er i forbindelse med prisbobler, at vi ser den slags stigninger, så stikker de her tal ud.«

Dorthe Nørhave Johansen forklarer, at det ikke kun er priserne på fødevarer, der er steget.

Også el- og benzinpriser er røget i vejret, hvilket generelt presser firmaet.

»Lad mig sige det sådan, at jeg er glad for, vi har været i gang i 18 år, så vi har lagt noget af det til side.«

»Det bliver et spændende 2022, og det er rigtig træls. Det er det også for vores leverandører, som handler varerne hjem. De er også kede af det, men de skal selv have tingene dækket. Det er en ond cirkel.«

Der er dog ingen sure miner blandt Dorthe Nørhave Johansens kunder over de stigende priser.

»Der er fuld forståelse. Nu er det også 'kun' to kroner. Men vi regner med, at vores indtægt bliver forværret i fremtiden. Og hvis priserne stiger, så er vi også nødt til at hæve prisen. Men vi skal nok klare den.«