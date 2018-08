To unge kvinder tog sagen i egen hånd, da de forleden så, hvordan nysgerrige personer begyndte at stimle sammen omkring et slemt tilredt trafikoffer.

Ved en hurtig beslutning tog 24-årige Cassandra Feddersen et tæppe fra sin bil og gik sammen med sin veninde Malene Madsen over til de arbejdende ambulancereddere for at skærme en kvæstet mand fra fremmede blikke og snagende billeder.

»Det kan ikke være rigtigt, at folk tager billeder af en tilskadekommen og lægger det på Facebook og Instragram. Det er ikke i orden. Der var flere, der nærmest brækkede nakken på dem selv for at komme til at se,« siger Cassandra Feddersen til B.T.

Ifølge Jydskevestkysten betød ulykken onsdag formiddag i Aabenraa, at den tilskadekomne mand måttes hastes med ambulance til Odense.

Inden da havde manden i sin bil fået et ildebefindende og var forulykket i et vejkryds nær havnen.



Han blev behandlet på græsset, inden han kom i ambulancen, og det var her, at Cassandra Feddersen først så, hvordan en person i en varebil parkerede for at gå hen og se på den ulykkesramte.

»Han gik bare hen og gloede, selvom ambulanceredderen bad ham om at gå væk,« siger Cassandra Feddersen, der ligesom Malene Madsen går på Social-og Sundhedsskolen i Aabenraa.

»Tænk, hvis det var en selv, der lå der helt blottet. Tænk, hvis ens familiemedlemmer så det på Facebook, før myndigherne havde orienteret dem om det,« siger Cassandra Feddersen og fortsætter:

»Det ville jeg have det skidt med, og det tænker jeg, at de pårørende til manden også ville have, og det er dét, vi gerne vil råbe op om.«

Ambulancechef i Ambulance Syd, René Sigvartsen, fortæller til Jydskevestkysten, at det desværre ikke er et isoleret tilfælde, at fremmede såkaldte katastrofeturister trænger sig på ved ulykker.

»Den slags er desværre ikke blevet et mindre problem igennem årene, og det skyldes jo nok, at alle i dag har en mobiltelefon med et kamera.«

» Derfor vil vi også opfordre til, at folk viser respekt for skadesstedet og ikke står og glor, hvis man alligevel ikke kan hjælpe med noget,« siger han.