»Så snart jeg trådte ind i byen, så var den der. Lugten af døde dyr var over det hele.«

Sådan siger Casper Hilt, efter han har besøgt den nordjyske by Gjøl, hvor flere end 100.000 mink er blevet gasset og placeret i store røde containere ud til vejen de seneste uger.

Efter der blev påvist coronavirus på flere minkfarme særligt i Nordjylland, besluttede regeringen nemlig at aflive og brænde flere millioner mink.

Casper Hilt er dyrerettighedsaktivist og var taget til byen, efter han havde set i nyhederne, at det særligt var der, der var en stor koncentration af minkfarme.

De mange døde mink er svulmet op af gasser, efter de har ligget cirka en uge i containere langs vejen. Foto: Casper Hilt Vis mere De mange døde mink er svulmet op af gasser, efter de har ligget cirka en uge i containere langs vejen. Foto: Casper Hilt

Og han blev mødt af et syn, han ikke kunne have forberedt sig på.

»Det mindede mig om sådan en apokalyptisk sci-fi-film fyldt med døde mink, Fødevarestyrelsens biler og en lugt, der er svær at beskrive,« siger han.

Det er Fødevarestyrelsen, der har ansvaret for at aflive og afbrænde de mange mink.

Ud til vejen, hvor folk i området frit kunne færdes, stod der store røde containere overalt og overfyldt med døde dyr. For når dyr ligger døde i lang tid, så opbygges der gasser i kroppene.

Sådan ser det ud i nogle af de containere, der ikke er overfyldt. Foto: Casper Hilt Vis mere Sådan ser det ud i nogle af de containere, der ikke er overfyldt. Foto: Casper Hilt

Det resulterede i, at flere af containerne var så overfyldt, at der flød blod og andre væsker ned langs siden af dem.

»Det er et uhyggeligt syn, men det er jo, hvad der sker inde på minkfarmene til hverdag, når der ikke er coronasmittede dyr,« siger dyrevelfærdsaktivist Casper Hilt og fortsætter:

»Man gasser mink på samme måde. Forskellen er bare, at de gassede mink bliver pelset og ikke stillet ud til vejen.«

Her er en en container så overfyldt, at presenningen buler op. Foto: Casper Hilt Vis mere Her er en en container så overfyldt, at presenningen buler op. Foto: Casper Hilt

Han håber på, at det store tab af mink vil afskrække både etablerede og kommende minkavlere fra at avle på dyrene.

Flere minkavlere er nemlig utilfredse med den kompensationsordning, der er arrangeret af regeringen, hvor avlere med påvist smitte på deres farm får i gennemsnit 18 procent mindre i økonomisk støtte.

Der er i alt aflivet flere end 1,5 millioner mink de seneste uger i Danmark. Foto: Casper Hilt Vis mere Der er i alt aflivet flere end 1,5 millioner mink de seneste uger i Danmark. Foto: Casper Hilt

»Jeg ved ikke, om jeg tror, det kan stoppe avl af mink i Danmark, men jeg håber, at det vil skræmme folk, der vil ind i branchen eller fortsætte i den,« siger Casper Hilt.

Casper Hilt besøgte Gjøl fra 15.-17. oktober. B.T. har været i kontakt med flere beboere i området, der fortæller, at containerne nu er væk. Dog har der lugtet i cirka en uge.