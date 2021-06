Coop Danmark trækker et parti cashewnøddesmør tilbage.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Her kan man læse, at årsagen til tilbagekaldelsen skal findes i, at der kan være udeklarerede allergener.

Mærket af cashewnøddesmør, der trækkes tilbage er 'Irmas økologiske cashewnøddesmør'.

Den udgave er solgt Irma, Dagli'Brugsen og på coop.dk/mad, skrives det.

Det allergen, som cashewnøddesmøret kan indeholde er ikke helt uvæsentligt.

Der er nemlig tale om mandler, skrives det.

Kan man ikke tåle netop mandler, skal man derfor holde sig fra at spise produktet.

Har man købt den pågældendende cashewnøddesmør, så lyder opfordringen til, at man skal smide det ud eller levere det tilbage til den butik, hvor man har købt det.