200 danskere sidder lige nu på vej hjem i et specialchartret fly fra Peru mod Danmark.

Manden, der har gjort det muligt, hedder Carsten Korch. En vaskeægte dansk helt.

Sådan betegner Udenrigsministeriet ham. Altså, som en helt.

På Facebook skriver de under overskriften: »Carsten kom til undsætning for danskere i Peru«.

Carsten Korch har boet i Peru de sidste 17 år. Han arrangerer rejser og har et stort netværk i det sydamerikanske land. Foto: Sophie Kyster Ørbekker og Ruben Christensen Vis mere Carsten Korch har boet i Peru de sidste 17 år. Han arrangerer rejser og har et stort netværk i det sydamerikanske land. Foto: Sophie Kyster Ørbekker og Ruben Christensen

»Mange helte ude i verden hjælper lige nu med at få danskere hjem til Danmark. Carsten Korch i Peru er én af dem. Han har trukket på sine kontakter i alle afkroge af Peru og arrangeret, at danskere spredt ud over det store land kunne blive kørt den lange vej til Lima for, efter planen, at komme med Udenrigsministeriets særfly hjem til Danmark.«

B.T. har torsdag aften fanget Carsten Korch på en forsinket telefonforbindelse til Peru, og her sætter den ydmyge dansker lidt ord på, hvilken logistikopgave han har hjulpet de danske myndigheder med.

»Vi har sørget for at samle alle danskere, hvor end de nu var og få transporteret dem til Lima, hvor de skulle flyve fra. Og det har været lidt af et koordineringsarbejde, for der var folk helt oppe nordpå ved grænsen til Ecuador samt syd for Lima,« siger Carsten Korch til B.T.

En del af logistikopgaven gik ud på at skaffe busser, hoteller, mad og drikke til alle undervejs samt at koordinere det, så alle blev samlet op de rigtige steder langs ruten til endestationen i den pevurianske hovedstad.

Nyheden om de mange strandede danskere blev også dækket i de lokale medier. Foto: Sophie Kyster Ørbekker og Ruben Christensen Vis mere Nyheden om de mange strandede danskere blev også dækket i de lokale medier. Foto: Sophie Kyster Ørbekker og Ruben Christensen

Boet i Peru i 17 år

Carsten Korch er 54 år og kom første gang til Peru for 30 år siden. Her mødte han en sød peruviansk pige, som han sidenhen giftede sig med, og de sidste 17 år har de boet i Peru.

Carsten Korch driver rejsevirksomheden livinginperu.com samt informationshjemmesiden PeruExperience.com, hvor man kan læse om landets mange kulturelle og arkitektoniske seværdigheder.

Undtagelsestilstand

Carsten Korchs enorme viden om og netværk i landet var en af årsagerne til, at de danske myndigheder bad den 54-årige dansker om hjælp til at koordinere hjemtransporten af de mange danskere, som pludselig ikke kunne komme hjem, efter landet lukkede sig om sig selv på grund af coronakrisen

Ligesom mange andre lande på de kanter er Peru i undtagelsestilstand, og derfor er det ikke uden vanskeligheder som turist 'bare' at tage sig rundt inden for landets grænser.

I ly for solen sidder folk under telte på landingsbanen og venter på, at de kan komme om bord på det specialchartrede fly. Foto: Sophie Kyster Ørbekker og Ruben Christensen Vis mere I ly for solen sidder folk under telte på landingsbanen og venter på, at de kan komme om bord på det specialchartrede fly. Foto: Sophie Kyster Ørbekker og Ruben Christensen

»Bare det at skaffe mad kan i sig selv være svært lige nu, men det lykkedes os, og selvom det har været en lang tur for nogen, så er der ingen, der har lidt overlast undervejs,« siger Carsten Korch.

Diplomatisk løsning

De danske turister, der nu er på vej hjem, var på en 18-30 timer lang bustur, før de ankom til Lima, hvor fra de skulle flyve.

Her havde Udenrigsministeriet trukket i alle tænkelige, diplomatiske tråde og fået særtilladelse til at lette et chartret fly med 280 passagerer ombord fra militærlufthavnen i Callao. Helt nøjagtig fra terminal 8.

Ud over de 200 danskere, var der 80 personer fra Sverige, Norge og Finland.

Politiet undersøger folks bagage i den interimistiske, udendørs ventehal på landingsbanen. Vis mere Politiet undersøger folks bagage i den interimistiske, udendørs ventehal på landingsbanen.

Stort set alle hjemsendte var tursiter.

De unge var primært backpackere, som havde befundet sig i Peru i en længere periode, imens flere af de ældre var på rundrejse og havde været der i nogle uger.

Cartsen Korch var ikke med i lufthavnen, da de mange danskere lettede framilitærbasen, men han er sikker på, at der har lydt et lettelsens suk over endelig at være på vej hjem.

»Jeg gad godt have været der og mærket det sus, der må have været, da de gik på vingerne,« siger den 54-årige helt.