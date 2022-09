Lyt til artiklen

Da Carsten Pedersen i 2018 modtog en vægtafgift på et par hundrede kroner, havde han ikke forventet, at den stadig ville nage ham fire år senere.

Ikke desto mindre er det, hvad der er tilfældet.

337 kroner lød den vægtafgift, som han skulle betale dengang, på. Men en forglemmelse hos ham gjorde, at betalingen overskred fristen. Han betalte beløbet, men modtog efterfølgende to rykkere for sin forglemmelse.

»Det er jo helt o.k. Jeg betalte også gerne, da det var min fejl.«

Rykkerbeløbet, som Carsten skulle betale, var på 130 kroner og var ud over de 337 kroner.

»Men året efter fik jeg af vide, at de penge, jeg havde betalt for rykkeren, ville komme retur. Gældsstyrelsen vidste ikke, hvor pengene skulle hen (i Gældsstyrelsens eget system, red). Nu får jeg et brev hvert år, som siger, at jeg har gæld til det offentlige.«

»Det er fuldstændig latterligt. Det er et beløb, som jeg bare gerne vil have ud af verden,« siger han til B.T.

Carsten Pedersen er en af flere, som har henvendt sig til B.T. og fortalt, hvordan de ikke kan få lov at få inddrevet en gammel gæld hos Gældsstyrelsen.

Line og Helena havde gæld fra henholdsvis 2018 og 2017, som betød, at deres respektive banker tøvede med at låne dem penge til et huskøb, da de havde gæld til det offentlige.

Gæld, som vel at mærket var betalt, men ikke inddraget af Gældsstyrelsen.

Og så var der Britta, der modtog et 13-siders langt brev for at finde ud af, at hun skyldte 3,68 kroner til Gældsstyrelsen. Heller ikke her kunne de inddrives.

Carsten Pedersen fortæller, at hans gamle gæld ikke påvirker ham lige nu.

»Jeg er sådan set ligeglad, for jeg har pengene og skal ikke låne lige nu. Men det er bare træls. Og det kan jo godt betyde, at hvis jeg en dag vil låne, så er det ikke sikkert, det er muligt.«

Det samlede svar fra Gældsstyrelsen til B.T. Gældsstyrelsen oplyser til B.T., at man har tavshedspligt og derfor ikke udtaler sig om enkeltsager. På et generelt plan oplyser de følgende i et skriftligt svar: »Det er vigtigt at understrege, at borgere og virksomheder i langt de fleste tilfælde kan få lov at betale deres gæld til det offentlige uden problemer. Gældsstyrelsen inddrev sidste år et rekordhøjt provenu på 11,5 milliarder kroner« »Gældsstyrelsen har dog siden 2018 været i gang med en omfattende oprydningsopgave. Oprydningen omfatter flere millioner gældsposter med mistanke om fejl. Derfor forventes oprydningen at fortsætte flere år ud i fremtiden.« »Det kan for eksempel dreje sig om gældsposter, hvor det skal afklares, om gælden er forældet. Det kan også være gældsposter, hvor der er tvivl om, hvorvidt den offentlige kreditor har sendt gældsposten til Gældsstyrelsen med de korrekte oplysninger.« »Gældsstyrelsen har som udgangspunkt seks måneder til at afklare gælden, efter en borger eller virksomhed har foretaget en indbetaling. Er det ikke muligt at placere hele eller dele af indbetalingen inden for fristen, returneres det overskydende beløb til borgeren eller virksomheden i overensstemmelse med gældende lovgivning.« »Hvis en indbetaling på ikke-inddrivelsesparat gæld er på over 1.000 kroner vil rentetilskrivningen blive stoppet på den ikke-inddrivelsesparate gæld. Hvis pengene udbetales til borgeren, medfølger en rentegodtgørelse.« »Der kan være særlige situationer, hvor en skyldner ønsker at afværge en tvangsauktion, er i fare for at blive frataget en bevilling/autorisation eller har brug for en attest uden gæld af en anden årsag.« »I disse situationer kan Gældsstyrelsen efter dialog med en borger eller virksomhed anvende betalingen fra borgere eller virksomheder til at dække gæld med mistanke om datafejl. Det er også muligt at få en gældsopgørelse, der viser, at man har foretaget en indbetaling, der svarer til den gæld, som man har til inddrivelse.«

Carsten Pedersen har ad flere omgange henvendt sig til Gældsstyrelsen.

Oftest bliver han mødt af et svar om, at Gældsstyrelsen ikke ved, hvor pengene skal hen, og at systemet ikke kan håndtere det.

I august 2022 modtog han også et brev fra Gældsstyrelsen, hvori der står, at »det er Gældsstyrelsens opgave at inddrive gælden«, men »gælden er muligvis forældet eller indeholder forkerte oplysninger, og derfor kan den ikke inddrives.«

I brevet fremgår det også, at Carsten Pedersen opkræves for renter. Den samlede gæld udgør derfor nu 169 kroner. Og netop dét irriterer ham.

»Jeg kan egentlig godt acceptere, at jeg skal betale senere. Men jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal betale renter, når jeg gerne vil betale nu, men ikke må.«

»Hele sagen virker bare åndssvag.«

Gældsstyrelsen oplyser til B.T., at man ikke kan udtale sig om personsager.

Men de anerkender, der lige nu foregår et større oprydningsarbejde, hvilket kan tage flere år at komme til bunds i.

