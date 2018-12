For tre år siden gik han konkurs. Nu skovler den fynske bagermester Carsten Matthiesen penge ind som aldrig før.

Det handler om noget så folkeligt som romkugler og en titel som 'Danmarks bedste'.

I foråret 2015 gik Carsten Matthisen fra landsbyen Strib ved Middelfart konkurs med sit bageri og kæmpede i flere år med en stor gæld.

Han fik et nyt bageri i den nærliggende by Nørre Aby, hvor han lejede sig ind i den lokale Superbrugsen, og da han i foråret så stillede op til madmessen Foodexpo i Herning i konkurrencen 'Bedste romkugler', vendte lykken.

Og sådan ser de prisvindende romkugler så ud. Foto: Privatfoto Vis mere Og sådan ser de prisvindende romkugler så ud. Foto: Privatfoto

Romkuglerne fra Nørre Aaby bageri blev nemlig kåret til 'Danmarks bedste romkugler', og resten af 2018 har efterfølgende været en fest for Carsten Matthisen og co., der har kunne se sit bagværk blive solgt i enorme mængder.

Til Fyens.dk skyder Carsten Matthisen på, at de siden sejren i marts har langet mellem 400.000 og 500.000 romkugler over disken.

Der er efterspørgsel fra hele landet, og der er endda blevet solgt romkugler til Bruxelles og Finland.

Han vil endnu ikke melde ud, hvor meget de har tjent samlet set på romkuglerne, men afslører, at det i hvert fald er i millionstørrelsen.

Danmarks ti bedste romkugle-bagere ifølge madmessen i Herning 2018: 1.Nørre Aaby Bageri, Carsten Matthiesen

2. Nielsens Bageri, Padborg, Henrik Nielsen

3. Seest Bageri, Claus Toft Hansen

4. Kirstens Konditori, Brønshøj, Kristian Larsen

5. Farumhus Konditori, Peter Jørgensen/Andrea Godt

6. Rask, Hobro, Christian Rask/Henrik Rask

7. Ostekagehuset, Bagsværd, Almed Kamian

8. Lejre Bageri, Jens Larsen

9. Johns Kagehus, John Jønsson/Morten Jønsson

10. Guldbageren, Brøndby, Thorben Andersen

Så gælden fra konkursboet i Strib er væk, Carsten Matthiesen har fået betalt sin kassekredit af, og nu er han begyndt at udvide romkugle-imperiet.

Nørre Aaby bageri har fået ansat tre ekstra medarbejdere, der er brugt en halv million kroner på nyt udstyr - heriblandt en maskine til at overtrække chokolade - og nu er han gået i tænkeboks om, hvordan han kan fortsætte sit romkugle-eventyr i 2019.

»Vi håber, det kaster noget af sig på den lange bane, og vi har rent fysisk ikke været i stand til at stå og lave de ens bevægelser. Jeg måtte både søge massør og kiropraktor, fordi min krop ikke kunne mere,« fortæller Carsten Matthisen til Fyens.dk.

Konkurrencen 'Danmarks bedste romkugler' afholdes kun hvert andet år. Carsten Matthisen regner ikke med at stille op næste gang, da han kalder det for en 'once in a lifetime'-oplevelse. Konkurrencen har betydet alt for hans forretning, og det under han andre også at prøve.

Sådan laver du Danmarks bedste romkugler: Opskriften blev delt i marts på TV2fyn.dk. INGREDIENSER

600 g wienerbrød

300 g mazarinbund

100 g kakaopulver GANACHE

125 g ægte mørk chokolade

125 g fløde

0.5 dl Malibu-rom

100 g nutella eller anden nougat creme

romessens

Crispearls Salted Caramel TILBEREDNING

1.

Romkugler: Wienerbrød, mazarinbund og kakaopulver røres sammen med en spartel på røremaskine, og sættes herefter på køl til det har en fast konsistens - eventuelt natten over.

2.

Ganache: Rør den mørke chokolade op med kogende fløde, og køl det ned natten over.

3.

Tilsæt ganache, rom, nutella og rom essens (efter smag) og rør det godt sammen med romkuglerne på en røremaskine med spartel.

4.

Sprøjt det herefter ud på bagepapir eller plastik i små toppe på cirka 50 gram, og sæt dem på frost til de mærkes faste.

5.

Rul dem runde i ægte mørk chokolade, som er tempereret over vandbad.

6.

Pynt til sidst med chokolade krymmel og Crispearls Salted Caramel.

Da B.T. snakker kort i telefon med Carsten Matthisen nytårsaftensdag, er der travlt i bageriet, der har åben indtil midt på eftermiddagen.

»Vi har lige lanceret en kransekage med romkugler på toppen, og salget har indtil videre været fremragende,« lyder det fra den succesfulde romkugle-bager.

Er du i humør til en Danmarksberømt romkugle, må du vente pænt. Butikken har nemlig lukket den første uge af januar på grund af ombygning.

Carstens nytårskransekage med de berømte romkugler på toppen. Foto: Privatfoto Vis mere Carstens nytårskransekage med de berømte romkugler på toppen. Foto: Privatfoto