Siden Lotto startede for 29 år siden, er omkring 2.630 danskere blevet Lotto-millionærer.

Den 65-årige kioskejer Carsten Andreasen fra Taars Døgnbutik i Nordjylland har været med lige fra begyndelsen, og han har været med til at udklække hele fire millionærer fra sin lille kiosk. Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Derudover har Carsten Andreasen bidraget med utallige mindre præmier til heldige spillefugle.

Da rygtet begyndte at sprede sig om de mange millionærer, der blev udklækket fra Carsten Andreasens kiosk, valfartede folk fra nabobyerne til kiosken for at få tjekket Lotto-kuponer.

Den garvede kioskejer, der har haft biksen med sin kone siden 1987, er henrykt over det renommé, hans kiosk har fået.

»Dengang vi startede, var der mange, der troede, at de ville blive millionærer inden for et halvt år, så længe de bare købte en Lotto-kupon. Der var endda dem, der stod sammen med deres børn, som knap nok havde sko på, men som alligevel brugte de sidste sparepenge på 10 rækker. Der var selvfølgelig også meget mere travlt hernede dengang, da folk ikke kunne spille via nettet, men skulle ned forbi for at få tjekket og købe deres kuponer,« siger han og fortsætter:

»Vi har haft to vindere af Millionærgarantier på en million kroner – vistnok som den eneste kiosk i Danmark. Og så har vi haft to store gevinster på henholdsvis 9,5 og 3,4 millioner. Så jeg synes da godt, vi kan kalde os for en heldig kiosk.«

Personen, der vandt 9,5 millioner kroner, er stadig en trofast Lotto-spiller, afslører Carsten Andreasen.

»Det er en lidt sjov historie. Han var en ældre herre over pensionsalderen, da han vandt. Han arbejdede dog stadigvæk en gang imellem med at køre rendegraver på en byggeplads.«

»I ugen efter sad de en dag til frokost i skurvognen og talte om, hvem der mon havde været så heldig at vinde den store gevinst. Og så trak han kuponen op af sin pung og sagde: 'Jamen, det er da mig'. Tænk, han gik bare rundt med den uden at tænke på, at han kunne have tabt den. Han delte gevinsten med sin kone og tre døtre,« siger Carsten Andreasen, der også selv spiller Lotto.

Hvis han vinder den store Lotto-gevinst, vil han bruge pengene på en feriebolig i Spanien.

Derudover vil han investere i en gartner, der kunne holde haven i Danmark, mens han ferierer i det spanske.