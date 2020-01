Normalt ynder fritidsornitologen Carsten Friis Overby at iagttage levende og flyvende fugle.

Derfor blev han også forarget over det makabre fund, han gjorde på Møn i wekeenden.

På en gåtur i de naturskønne områder på øen lå der pludselig en bunke døde canadagæs for fødderne af ham.

Det var tydeligt, at de var blevet skudt ned af jægere. Men den efterfølgende behandling af de døde fugle er siden blevet kaldt uetisk.

I første omgang troede Carsten Friis Overby, at fuglene var lagt i en bunke af jægere, der senere ville hente dem.

Men da han dagen efter gik forbi samme sted, lå de ni døde gæs stadig i bunken.

»Og det var der, jeg lagde mærke til, at brystkødet var skåret af dem, og at resten af fuglene var efterladt i naturen,« fortæller Carsten Friis Overby.

Han blev forarget over, at jægerne kun havde pillet brystkødet af de døde gæs, når der er så meget mere spiseligt på fuglene.

Carsten Friis Overby.

Det fik ham til at skrive et opslag i Facebook-gruppen Dansk Ornitologisk Forening.

'DÅRLIG STIL? Fandt på min gåtur i dag 10 døde canadagæs. Jægeren havde kun skåret brystkødet fra jagtudbyttet og havde efterladt resten af de 10 fugle. Dovenskab, helt sikkert, men er det ikke også dårlig jagtstil?' spurgte han.

Og det var der mange holdninger til. På under to timer kom der 400 kommentarer. Nogle mente, at det var uetisk at tage så lidt fra sit nedskudte dyr. Andre mente, at det var sundt for naturen at lade kadavere ligge til andre dyr og økosystemets gang.

Men i det lokale jagtsamfund er der ingen tvivl om, hvordan en ordentlig jæger havde håndteret sine nedskudte gæs. Og her er man enig med fritidsornitologen.

»Det er ikke ualmindeligt, at man tager brystkødet af, men det hører ingen steder hjemme og er uansvarligt, at man efterlader gæssene i en bunke i offentligheden,« siger Jørgen Peter Larsen, formand for Møns Jagtforening, til TV2 ØST.

Formanden for den lokale jagtforening fortæller også til TV2 ØST, at man som jæger kan bruge meget mere af gåsen end bryststykket. Derfor er det uetisk af jægerne kun at skære bryststykket frit.

Carsten Friis Overby understreger, at selvom han holder af at kigge på de frie og levende fugle, har han ikke et romantisk Disney-forhold til naturen.

»Jeg er ikke sentimental og pladderromantisk i forhold til naturen. Men jeg synes, at man som jæger har en forpligtelse til at gøre sig umage med at behandle sit bytte ordentligt og tage det, der kan spises. Ellers virker det som frås,« siger han.