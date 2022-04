I den 10 kilo tunge pakke gemte sig livsnødvendig medicin til epileptikere. Carsten Pleman vidste, han gjorde noget ulovligt, da han sendte den afsted, men han mente ikke, han kunne gøre andet.

»Min samvittighed fortæller mig, at jeg er nødt til at hjælpe her,« siger han.

Pakken ender i sidste ende i Ukraine, hvor den vigtige medicin mangler, og det er noget, der rører Carsten Pleman personligt.

Carsten Pleman er far til en søn, der led af epilepsi. Han døde i 2019 ni år gammel, da han fik hjertestop under et epillepsianfald.

»Jeg havde gjort det, uanset om min søn var død eller ej, fordi jeg ved, hvor vigtig den her medicin er. Men det påvirker mig da at vide, at nogen mangler medicinen, når jeg ved, hvor galt det kan gå. De risikerer jo at stå i samme situation,« siger Carsten Pleman.

Derfor ved han også, at der i Danmark smides en masse medicin ud hvert år. Han har selv afleveret medicin til destruktion på apoteket.

»Når man skifter mærke eller præparat, så skal det gamle bare smides ud, det har jeg selv prøvet mange gange,« forklarer han.

Carsten Pleman havde nemlig altid et lager medicin stående til sin søn. Hvis medicinen kom i restordre, skulle familien være sikker på, at de havde nok – netop fordi, det var livsnødvendigt.

»This is a donation of life important medicine for children with epilepsy in Ukraine,« står der på pakken, der oversat betyder: »Dette er en donation af livsnødvendig medicin til børn med epilepsi i Ukraine.«

Når Carsten Plemans søn så skiftede præparat eller mærke, blev det gamle lager destrueret. Det samme sker lige nu.

»Jeg tænker, det er katastrofalt, at vi smider medicin ud, som kan redde menneskeliv. Det er forkasteligt, at det bliver smidt ud,« siger Carsten Pleman.

Han så en indsamling, der søgte netop epillepsimedicin til et neurologisk center i Warszawa, der efterfølgende ville videreformidle medicinen til Ukraine.

Derfor er Carsten Pleman heller ikke nervøs for, at medicinen ender i de forkerte hænder.

»Det er ikke noget, der ikke er kontrol med. Det er højt specialiserede læger,« fortæller han.

Han gik derfor sammen med andre forældrepar til børn med epilepsi om at samle ind.

Det er dog ikke lovligt at videregive og donere medicin på den måde. Men det er ikke noget, der bekymrer Carsten Pleman.

»Jeg har ingen tanker om, at det, jeg gør, er ulovligt. Det kan redde menneskeliv, det er det, der er vigtigt for mig,« siger han.

Carsten Pleman oplever, at epilepsi er en sygdom, der bliver glemt.

»Folk tænker ikke, hvor farligt det kan være, hvis de her mennesker ikke får deres medicin.«

Carsten Pleman håber, at loven bliver ændret, så Danmark kan hjælpe med at donere den livsnødvendige medicin til Ukraine. Det er blandt andet sket i Polen, som Carsten Pleman sender medicinen til, som derefter videreformidles til Ukraine.