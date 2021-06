»Vi kunne godt have kørt langsomt forbi, men der var ingen grund til at gamble.«

Sådan siger Carsten Petersen, der mandag 14. juni fik knust sin forrude på vej til Bornholm.

For selvom bilen har været på værksted, og man ikke længere kan se, at forruden nogensinde har været knust, så sidder den voldsomme oplevelse stadig i ham.

Klokken 7 om morgenen mandag 14. juni befandt Carsten og hans kone sig på E65 i retning mod Ystad. 17 minutter senere knalder en genstand ind i parrets forrude.

Her er flere af danskerne blevet ramt af flyvende sten eller andre objekter. Foto: Google Maps

Glasskårene ligger overalt i bilen. Forruden er knust, og baksensoren er itu.

»Hvis genstanden havde ramt bare ti centimeter længere nede, så havde min kone fået den i hovedet,« fortæller Carsten.

Bilen ender på værksted, og det er her, at Carsten første gang finder ud af, at de ikke er de eneste, der er blevet ramt på strækningen.

»Mekanikeren fortæller mig, at han for kort tid siden havde haft én inde, som også var blevet ramt på samme strækning. Senere taler jeg så med en ven, der fortæller mig om en tredje, der er blevet ramt.«

Det næste, Carsten Petersen gør, er at lave et opslag i en Facebook-gruppe for campister. Han og de to andre bilister var langtfra de eneste, der var blevet ramt.

»Der er massevis af mennesker, der skrev i gruppen. Det er voldsomt det her. Jeg kunne hurtigt tælle til 26.«

Sådan så forruden ud, efter at Carsten og hustruen var blevet ramt af en sten eller en anden genstand. Foto: Privatfoto

Og det har vist sig, at der er endnu flere tilfælde.

Svensk politi oplyser onsdag, at de har modtaget 50 anmeldelser, hvoraf mindst 41 er fra danske bilister, de sidste to er svenskere.

»Jeg tror, der er flere endnu,« lyder det fra Carsten Petersen.

»Der er helt sikkert nogen, der ikke har anmeldt det. De har måske ikke vist, hvordan de skulle anmelde det til svensk politi?«

En ting er dog sikkert, mener Carsten. Stenkastene har skabt utryghed på E65 mellem Skurup og Ystad, hvor de fleste stenkast har fundet sted.

Svensk politi benytter nu helikopter for at opklare de mange stenkast på E65 mod danskere. Foto: Anders Debel Hansen

»Det betyder noget for alle, der kører på strækningen. Det har skabt en utryghed. Det er tydeligt i grupper og opslag på Facebook,« siger han og fortsætter:

»Det er jo livsfarligt. Vi må have skabt et fokus, ellers er der nogen, der bliver slået ihjel.«

Og netop fokus, det er der blevet skabt. Blandt andet har B.T.s artikler fået Peter Skaarup til at reagere.

Han har onsdag sendt et brev til statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Jeppe Kofod, hvor han beder dem om at gå ind i sagen.

»Havde det været ethvert andet land, hvor danske myndigheder konstaterede, at der foregik angreb målrettet imod danske statsborgere, er jeg overbevist om, at den danske regering allerede for længst havde protesteret over for det pågældende lands regering,« skriver Peter Skaarup.

En del af Peter Skaarups brev til Jeppe Kofod og Mette Frederiksen.

Siden mandag i sidste uge, hvor Carsten Petersen blev ramt, er svensk politi blevet mere aktive i efterforskningen, og onsdag sendte de en helikopter på vingerne som led i efterforskningen.

»Nu er de kommet op på beatet. Det virker, som om de tager det særdeles seriøst nu,« fortæller Carsten Petersen.

Trods det valgte han og konen at køre en anden vej hjem, da de i går skulle fra færgen i Ystad og til Øresundsbroen.