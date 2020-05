Det var med maven fuld af forventningsfulde sommerfugle, at Caroline Ørsum sent onsdag aften sad klar foran computeren.

Spændt ventede hun på, om politikerne ville give hende mulighed for at se sin kæreste igen.

Endelig - efter ti timers forhandlinger om yderligere genåbning af Danmark - kom statsministeren ud af den grønne dør til forhandlingsværelset.

»Jeg blev så glad, da Mette Frederiksen sagde, at kærestepar i 2020 er at regne for ægtepar,« siger 35-årige Caroline Ørsum.

Caroline Ørsum har ikke set sin finske kæreste siden 3. marts. De lukkede grænser har holdt dem adskilt.

Det måtte betyde, at hendes finske kæreste, som hun ikke har set siden den 3. marts, endelig kunne komme på besøg hos hende i København.

»Jeg nåede lige at tænke: ‘Nej, hvor dejligt'.«

'ENDELIG!!!!! Kærester bliver anerkendelsesværdige til indrejse i Danmark!!!!! Vi gjorde det ????????????????❤️,' lød en spontan kommentar fra en af medlemmerne i den facebookgruppe, som Caroline Ørsum har oprettet til støtte for danskere med kærester i udlandet.

Men kort efter blev der igen skrevet i gruppen:

'TILFØJELSE: Gælder kun kærester med fast ophold i Tyskland samt de nordiske lande!? Så vi er nogle, der i den grad skal kæmpe videre. Men stort tillykke til jer der nu kan være sammen med jeres kæreste ❤️'

»Jeg vil tro, at i hvert fald halvdelen af medlemmerne i Facebook-gruppen stadig ikke kan få lov at se deres kærester,« siger Caroline Ørsum.

Selv er hun også mere forvirret end glad.

Vi har krydset fingre for, at man ville anerkende kærlighed, uanset om man har nået at booke bryllup eller ej inden covid-19. Men der er vi åbenbart ikke helt endnu Caroline Ørsum

»Det er halv fejring, halvt kaos. For jeg er stadig i tvivl om, hvilke regler der gælder.«

Ifølge aftalen skal kærester have fast ophold i et nordisk land eller Tyskland for allerede nu at kunne blive lukket ind i Danmark.

Caroline Ørsums kæreste bor i Finland og burde derfor kunne komme på besøg i København. Men han er født i Indien og er indisk statsborger. Dagen derpå ved hun stadig ikke, om det blokerer for, at han kan få lov at besøge hende.

»Jeg var bange for, at man fik lavet endnu mere regeljungle. Det, synes jeg desværre, er sket.«

Grænserne til Danmark Grænserne får endnu ikke lov til at åbne. Men der lempes på kravene for, hvad der er et såkaldt 'anerkendelsesværdigt formål for indrejse til Danmark'. Det betyder at: Forretningsrejsende.

Personer med fast bopæl i de nordiske lande eller Tyskland, som har en kæreste eller et familiemedlem i Danmark.

Udlændinge, der ejer et sommerhus i Danmark. Igen kan få lov til at rejse ind i landet. Senest den 29. maj vil regeringen på ny tage stilling til ydeligere åbning af grænserne.

Før Soumo kan bestille billet fra Helsinki til København, skal hun være helt sikker på, hvordan reglerne skal fortolkes,

»Vi vil ikke tage chancen - for så at blive afvist ved grænsen,« siger hun.

Allerede for en måned siden slog udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i Folketingets spørgetime fast, at børn, forældre og ægtefæller til danske statsborgere har fri indrejse på trods af covid-19-situationen. Men kærester er stadig en anden sag.

»Vi har krydset fingre for, at man ville anerkende kærlighed, uanset om man har nået at booke bryllup eller ej inden covid-19. Men der er vi åbenbart ikke helt endnu,« siger Caroline Ørsum.

Sent onsdag aften ringede hun til sin kæreste, Soumu. Han vil rigtig gerne komme til København, og hun krydser fingre for, at de kan ses i juni.

»Så er det over tre måneder siden, vi så hinanden sidst. Men jeg ved stadig ikke med sikkerhed, hvornår vi kan ses. Så jeg er stadig i venteposition.«