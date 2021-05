Hun kæmpede til det sidste for at få lov til at få bare nogle få år mere med sin datter Angelina.

Men efter en flere år lang kamp mod en aggressiv form for brystkræft, har Caroline Wesselhøft mistet livet.

14. maj skrev hun i et opslag på Facebook:

'Kære alle I skønne og elskelige mennesker, som længe har været med til at give mig håb for en fremtid sammen med min elskede datter, Angelina. Uden jeres fantastiske hjælp havde jeg ikke kunnet kæmpe, så meget og så længe, for mit liv og vores fremtid. Jeg er jer dybt, dybt taknemmelig – af hjertet tak til jer alle.'

Caroline Wesselhøft var alene med sin datter. Faderen bor i Frankrig og ser kun sporadisk sin datter. Foto: Rasmus Laurvig/Byrd Vis mere Caroline Wesselhøft var alene med sin datter. Faderen bor i Frankrig og ser kun sporadisk sin datter. Foto: Rasmus Laurvig/Byrd

Få dage efter opslaget sov hun stille ind på et hospice i Aalborg. Det skriver Nordjyske.

B.T. mødte Caroline Wesselhøft sidste år, hvor hun satte ord på de tanker, hun gik med – tanker om at skulle forlade sin dengang blot seksårige datter, ikke kunne se hende blive voksen, ikke kunne give hende et kram, når hun havde brug for det.

Derfor besluttede hun at skrive breve til datteren, som hun boede alene med. Breve, datteren kunne tage frem, når hun ville mindes sin mor.

Caroline Wesselhøft besluttede også at sætte kampen ind på en behandling i Tyskland, da hun var blevet opgivet af de danske læger. Men behandlingen var dyr – meget dyr.

Derfor bad Caroline Wesselhøft om hjælp via Facebook og på Gofundme, og det gav hende muligheden for at blive behandlet i Tyskland ad flere omgange.

'Tak for pengene, store som små beløb. Jeg har set ALLE jeres navne, men har ikke kunnet takke jer enkeltvis. Tak også for alle de små dejlige hilsener, som mange af jer har sendt,' skriver hun i opslaget 14. maj.

'Som jeg tidligere har skrevet, fik jeg én af gangene i München en nærmest mirakuløs bedring, som gav mig nogle rigtig gode uger sammen med Angelina. Men desværre har de sidste behandlinger ikke hjulpet mig på samme måde.'

I Caroline Wesselhøfts sidste hilsen skriver hun, at hun håber, at de penge, der måtte stå tilbage på indsamlingskontoen, kan tilfalde datteren. Derudover takker hun for den storhjertethed, hun har mødt.

'Jeg ved, jeg har gjort alt, hvad jeg kunne, for at få længere tid sammen med min lille Angelina og min dejlige familie. Jeg er taknemmelig for de ekstra år, jeg har fået,' lyder Caroline Wesselhøfts sidste hilsen.