Det idylliske Valdemars Slot på Sydfyn er blevet ramt af en familietragedie.

De to ejere, søstrene Caroline Fleming og Louise Iuel Albinus, er nemlig på vej til at sende slottet i kurs mod en tvangsopløsning.

Det skriver Berlingske.

Lige siden 1676 har Valdemars Slot været ejet af slægten efter den berømte søhelt Niels Juel. Og de nuværende ejere, søstrene, som er 12. generation af familien, har ikke kunnet blive enige om at godkende regnskabet for selskabet bag slottet, Valdemars Slot Gods A/S.

Ifølge Berlingskes oplysninger skyldes den bitre søstre-strid, at Caroline Fleming har mistet tilliden til sin søster og Nikolaj Albinus, der driver slottet som henholdsvis direktør og formand for selskabet bag.

Caroline Fleming udtrykte gennem sin advokat tidligere på året, at hun var bekymret for, at Louise og Nikolaj Albinus havde brugt slottets midler på rent private formål.

Nikolaj Albinus, som er gift med Louise Iuel Albinus, kalder det for en ulykkelig situation:

»Vi er selvfølgelig kede af den her situation, men jeg føler mig overbevist om, at det er noget, vi skal – og kan – løse internt i familien,« skriver Nikolaj Albinus til Berlingske.

Til trods for at Louise og Nikolaj Albinus nu har udarbejdet et nyt regnskab for selskabet, ønsker Caroline Fleming stadig ikke at underskrive.

Det bekræfter Flemings advokat, Martin Kruhl fra firmaet DLA Piper, til Berlingske, dagen efter fristen for aflevering af regnskabet til Erhvervsstyrelsen.

Det betændte opgør kan ifølge Pernille Bigaard, som er partner i advokatfirmaet Skau Reipurth, placere slottet i en meget usikker situation.

Hun fortæller nemlig, at hvis de to ejere ikke kan blive enige om at indsende et godkendt regnskab, vil Erhvervstyrelsen på et tidspunkt sende selskabet til tvangsopløsning i skifteretten.

Og hvis selskabet går konkurs, kan det blive nødvendigt for Caroline Fleming og Louise Iuel Albinus at sælge slottet på Sydfyn.