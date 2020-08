For et halvt år siden trænede Caroline seks dage om ugen, var ude hver fredag og lørdag, spiste brunch med veninderne om søndagen, lavede rigtig mange afleveringer og rigtig mange lektier.

Men efter en studietur i marts fik hun de første symptomer på corona. Og nu må hun indse, at hun ikke bliver student næste år.

»Jeg havde glædet mig til at blive færdig med alle mine venner, så når jeg står der med vennerne, og de har huen på, bliver det rigtig hårdt,« siger hun til B.T.

På den anden side må hun bare erkende, at hun ikke kan passe sin skole, sådan som hun har det lige nu.

»Så snart jeg presser mig selv, får jeg helt vildt ondt i hovedet,« siger Caroline, der lige nu er sygemeldt på ubestemt tid.

I hendes 18 år lange liv har Caroline faktisk aldrig før prøvet at have hovedpine – ikke engang når hun har tømmermænd.

Men nu får hun voldsomt ondt i hovedet, hvis eksempelvis lyden på fjernsynet er skruet for højt op, eller hun glemmer at tage solbriller på i bilen.

Hun kan heller ikke læse og skrive. Efter de første tre linjer glemmer hun helt, hvad hun har lige læst, og selv helt korte sms-beskeder til veninderne har hun opgivet.

»Jeg er begyndt at ringe eller sende talebeskeder i stedet,« siger hun.

Caroline har aldrig før spist så mange piller eller været så mange gange forbi lægen, som hun har det seneste halve år.

Det hele startede, dagen efter Mette Frederiksen lukkede landet ned, og Caroline kom hjem fra studietur i Skotland. Allerede om fredagen begyndte hun at få det dårligt.

Det var som om mine lunger var lukket inde i et bur, og når jeg trak vejret, ramte de ‘væggen’. Det gjorde enormt ondt.

Hun var ekstremt træt og havde ondt i halsen og tænkte i første omgang, at det nok bare var, fordi hun havde været på studietur.

»Vi jokede lidt med, at det kunne være corona,« siger Caroline, som på det tidspunkt ikke i sin vildeste fantasi havde forestillet sig, hvordan den joke skulle indhente hende.

Caroline, hendes far og mor blev alle tre syge i løbet af weekenden, og Carolines symptomer blev kun værre. Hun havde feber, tør hoste og ondt i halsen. Og så havde hun mange smerter i brystet.

»Det var, som om mine lunger var lukket inde i et bur, og når jeg trak vejret, ramte de 'væggen'. Det gjorde enormt ondt,« siger hun.

Efter to uger insisterede hendes mor til sidst på, at Caroline skulle tjekkes på sygehuset. Hun blev testet for lungebetændelse og blev med et mundskrab også testet for corona.

Begge var negative. Ud fra sygdomshistorikken og symptomerne konkluderer lægerne dog, at der formentlig var tale om en falsk negativ coronatest, og at familien derfor skulle følge retningslinjer, som havde de corona.

I starten af maj var Caroline stadig dårlig, og hun fik derfor taget blodprøver hos egen læge. Der var umiddelbart ikke noget, der kunne forklare hendes symptomer.

En røntgen viste dog, at hun havde noget på sine lunger, og hun fik derfor penicillin.

I dag er hun stadig langtfra rask. De seneste måneder har Caroline sovet til middag tre-fire timer om dagen.

»Og resten af dagen går jeg rundt som en zombie,« siger hun.

I starten af august, da Caroline egentlig skulle være startet i 3.g, fik hun igen lavet en røntgen af lungerne, som nu så fine ud. En pustetest viste til gengæld, at hun havde lungefunktion som en med svær astma.

Hendes egen læge henviste hende til udredning på hospitalet, men det blev afvist fra hospitalets side.

»Det er frustrerende, at der ikke er noget, vi kan gøre,« siger Carolines mor, Charlotte.

I mangel på bedre gik hun i gang med at undersøge det private marked og var lige ved at bestille en hjernescanning, da lægen sagde, at det ikke ville være godt at udsætte hjernen for, når den i forvejen var presset.

De har også forsøgt med hjernetræning, men det gjorde kun Carolines symptomer værre.

»Jeg er jo ikke læge, så jeg ved jo ikke, hvad jeg skal stille op,« siger Charlotte, som lige nu føler, at det er hende, der skal finde ud af, hvad næste skridt i Carolines udredning og behandling er.

»Jeg er ked af, at der ikke er nogen, der tager hende ind, undersøger hende og giver os værktøjer til, hvordan hun skal træne sine lunger og hjerne,« siger hun.

Charlotte har ligesom andre i Facebook-gruppen 'Covidramte med senfølger' skrevet til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og bedt om hjælp.

Sundhedsministeriet kvitterede i midten af august for brevet »herunder nødvendigheden i at indhente mere viden om eventuelle senfølger af covid-19 med henblik på udredning og behandling af disse.«

Henvendelsen ville ligesom andre henvendelser »indgå i ministeriets overvejelser og videre arbejde«.

Og derudover henviste ministeriet til hjemmesiden coronasmitte.dk

Det har for B.T. heller ikke været muligt på nuværende tidspunkt at få svar på, hvordan ministeren dels vil afdække omfanget af senfølger samt sikre patienter den rigtige behandling og rehabilitering.

Sundhedsstyrelsen oplyser dog, at emnet omkring senfølger er på dagsordenen i den faglige arbejdsgruppe for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet »med henblik på at indsamle erfaringer fra kliniske eksperter som behandler covid-19-patienter på landets sygehuse«.