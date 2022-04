På trods af opråb fra flere eksperter igennem årene fortsætter Carlsberg med at have ølpiger i Cambodja.

Kvinder og piger, der sælger øl i Cambodja som de såkaldte ølpiger, oplever en arbejdsdag, hvor de blandt andet bliver udsat for seksuelle overgreb.

Det skriver Danwatch, der har været i Cambodja for at undersøge forholdene hos de kvinder, der er ansat af Carlsberg.

Forskning viser, at ølpigerne er udsatte i forhold til alkoholisme, seksuelle krænkelser og i at blive smittet med seksuelt overførte sygdomme, skriver Danwatch.

Den arbejdsgang for ølpigerne ender ud i en månedsløn på 1331 kroner - kun, hvis de formår at sælge mellem 90 og 100 kasser øl om måneden.

Bruce Kidner, der er Carlsbergs direktør i Cambodja, mener, at de gør alt, hvad de kan for at beskytte ølpigerne mod druk og prostitution.

Ifølge ham har arbejdspladsen flere politikker for ølsælgere, hvor det klart fremgår, at man ikke må drikke i arbejdstiden eller opfordre til uansvarlig druk. Man må heller ikke dyrke sex med gæster eller nogen andre i arbejdstiden, skriver Danwatch.

Det er som sådan ikke noget nyt, at ølpigerne i Cambodja bliver udsat for krænkelser i løbet af en arbejdsdag.

Tilbage i 2007 berettede flere medier om, at 80 procent af Carlsbergs ølpiger i Cambodja blev befamlet på kønsorganerne, hvor 38 procent havde haft ufrivillig sex med en kunde på arbejdspladsen.

Nu, godt 15 år senere, er forholdene for Carlsbergs ølpiger igen i fokus.