Efter et længere arbejde med at komme ud af landet, efter invasionen af Ukraine, er Carlsberg nu parat til at sælge sin forretning i Rusland.

Det skriver Carlsberg Group i en pressemeddelelse.

'Efter vores beslutning sidste år om at sælge vores forretning i Rusland og den efterfølgende omfattende proces med at adskille virksomheden fra resten af ​​Carlsberg Group, har Carlsberg i dag underskrevet en aftale om at sælge sin russiske forretning,' lyder det indledningsvist.

Videre forklares det, at udskillelsen af den russiske afdeling af Carlsberg har været 'underlagt en omfattende regulatorisk godkendelsesproces i Rusland'.

Endnu står det ikke klart, hvornår det endegyldige salg finder sted.

I pressemeddelelsen siger Carlsbergs ceo, Cees 't Hart, følgende:

»Underskrivelsen af ​​en aftale om at sælge den russiske forretning er en meget vigtig milepæl i den meget komplekse separations- og salgsproces.«

»Selvom det har været en omfattende proces, har det været vigtigt for os at nå frem til den bedst mulige løsning for alle interessenter, herunder vores mere end 8.000 medarbejdere i Rusland. Vi ser nu frem til at modtage de nødvendige myndighedsgodkendelser,« lyder det fra Cees 't Hart.