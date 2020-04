Så er der godt nyt til de fadølselskende danskere.

Carlsberg har nemlig lanceret et nyt projekt, der hedder 'Adopt af Keg', som betyder, at man kan få gratis fadøl, når landet genåbner.

Det skriver Børsen, som desuden kan oplyse, at Carlsbergs koncept går ud på, at man kan scanne etikken på en øl (som er købt på returflaske– eller dåse i supermarkedet etc.) og på den måde fylde en virtuel øltønde på Carlsbergs hjemmeside.

Når man har scannet fire øl – max én om dagen – har man fyldt tønden og kan veksle den til to gratis fadøl, når de lokale beværtninger åbner igen.



Carlsberg har sat et max antal på de gratis øl, som lyder på 50.000.

Coronakrisen har i den grad været hård for Calrsberg, hvis ølsalg gennem danske restauranter, caféer og barer har været gået i stå, siden landet blevet lukket ned tilbage i marts.

»Vores fokus er på at støtte vores kunder og sikre, at forbrugerne kommer tilbage til caféerne og værtshusene, når samfundet åbner igen,« siger Peter Haahr Nielsen, der er direktør i Carlsberg Danmark og dermed ansvarlig for bryggeriets danske forretning.

»Der er ingen tvivl om, at situationen er ekstrem alvorlig for vores kunder både på likviditetssiden på den korte bane, men også i forhold til at få kundestrøm ind i forretningen, når tingene normaliseres igen,« fortsætter han.

Han påpeger desuden, at han håber på, at restauranterne og beværtningerne får lov til at åbne igen i maj, så fadøllene igen kan blive langet over disken.