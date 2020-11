Carlsbergs sidste to ølkuske har modtaget en varslet opsigelse. Men i sidste øjeblik arbejder øl-giganten nu på en mulig løsning.

I 1847 grundlagde brygger J. C. Jacobsen sit verdensomspændende øl-imperium. Først i Brolæggerstræde i Indre København, siden i Valby.

Fra den spæde start, for 173 år siden, har hestevogne trillet bayersk øl ud til folket. Og lige siden har man kunne møde de prustende, bredbagede muskelbundter i de københavnske gader. Men nu kan det måske være slut. Carlsbergs to sidste kuske har nemlig modtaget en varslet opsigelse. Det bekræfter pressechef, Kasper Elbjørn, over for TV 2 Lorry.

Bryggerhestenes stald ligger i den helt gamle del af Carlsberg Byen i Valby. En bydel, som i disse år, gennemgår en massiv forandring. Og nu er turen kommet til hestestalden. Den skal dog blot renoveres, og imens skal hestene omplaceres.

Bryggeriet Carlsberg har siden 1928 brugt jydeheste til at trække ølvogne. På et tidspunkt havde Carlsberg over 210 bryggerheste. Her er de på vej over Halmtorvet i København. Foto: Normann Skov Vis mere Bryggeriet Carlsberg har siden 1928 brugt jydeheste til at trække ølvogne. På et tidspunkt havde Carlsberg over 210 bryggerheste. Her er de på vej over Halmtorvet i København. Foto: Normann Skov

Derfor havde Carlsberg i første omgang planer om at opsige de to kuske, der til daglig håndterer al arbejde omkring de fire heste, som øl-giganten har tilbage.

- Vi ved endnu ikke, hvor hestene skal flyttes hen. Men vi arbejder med flere forskellige modeller, siger Kasper Elbjørn til TV 2 Lorry og fortsætter:

- Og nu arbejder vi også på, at kuskene kan følge med hestene.

Arkivfoto 1997. Foto: STEEN JACOBSEN Vis mere Arkivfoto 1997. Foto: STEEN JACOBSEN

Det betyder altså, at Carlsberg er kommet på andre tanker efter den varslede fyring og nu vil beholde kuskene.

- Jeg tror godt, jeg kan sige, at hestene er meget forkælede. Det er også derfor, vi ikke synes, de skal blive stående under ombygningen. Det ville simpelthen være synd for dem.

Tilbage i 1920érne havde Carlsberg næsten 200 heste, der leverede øl til værtshuse og forretninger. Og det gør de sidste fire heste stadig, dog mest til særlige lejligheder.

De to ølkuske, der nu forhåbentlig får lov til at beholde deres job hos Carlsberg, har begge været ansat i mange år. Det er et fuldtidsjob at være ølkusk hos bryggeriet. Når de ikke kører rundt med hestevognene, foregår deres arbejdet i staldene omkring de store dyr.