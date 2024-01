Din øl vil formentligt komme til at smage anderledes fremover.

Det siger Carlsbergs administrerende direktør Jacob Arup-Andersen ifølge Business News.

»Jeg tror, at der er en mulighed for, at øllets smag vil ændre sig. Men ikke så meget,« siger han.

Og det er klimaudviklingen, som vil gøre, at smagen kan ændre sig.

Hvis man dyrker den samme sort humle i forskellige jorde og under forskellige vejrforhold, så får man en helt forskellig smag.

Så når sommeren fremover bliver endnu varmere i humleproducerende lande, kan smagen af humlen ændre sig for altid.

»Vi kan se det på det arbejde, vi har udført i vores forskningslaboratorier for at sikre, at vi at vi for det første kan lave mere klimaresistent humle, men også hvordan vi efterligner nogle af humlens egenskaber på en bæredygtig måde, men på mere syntetiske måder,« siger Jacob Arup-Andersen.

Bryggeribranchen er i det hele taget presset af klimaudviklingen.

Mangel på vand, afgrødesvigt og naturbrande begrænser de tre hovedingredienser i øl: vand, byg og humle.

Derfor kæmper Carlsberg da også med at nedsætte vandforbruget, der lige nu ligger på 2,5 liter vand per liter øl.

»Vores mål er at gå ned til to liter, og i vandrisikoområder vil vi gerne ned på 1,7 liter,« siger Carlsberg-chefen.