Coronavirusset sætter stopper for årets J-dag. Julebryggen bliver sat til salg, men deles ikke ud til folk.

J-dag er aflyst i år på grund af coronavirus.

Det oplyser Carlsberg til Ekstra Bladet.

- Den er aflyst, som man kender den fra tidligere år, siger marketingchef Christian Sveigaard til mediet.

Dermed bliver der ikke delt gratis julebryg ud første fredag i november fra klokken 20.59, hvilket der ellers har været tradition for længe.

Tuborg Julebryg bliver stadig sat til salg, så det er de festlige omstændigheder og smagsprøverne, der er sat en stopper for i år.

Det har ikke været en nem beslutning for Carlsberg at aflyse det årlige arrangement.

- I mange år har det været et tema, at når Tuborg Julebryg kom på gaden, gik vi ud og gav gratis øl. Og vi gjorde det klokken 20.59. Det handler også om at holde et fest på det tidspunkt.

- Det synes vi ikke, tiden er til lige nu, siger marketingchefen til Ekstra Bladet.

/ritzau/