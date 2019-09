Præsident Trump har ikke gjort noget, som retfærdiggør, at danskerne ikke kan lide ham.

Det er i stedet vores måde at se verden på, som er skyld i vores dårlige indtryk af ham.

»Han går på næsten alle måder imod danske normer,« uddyber den amerikanske ambassadør, Carla Sands.

»I har janteloven, som Trump tydeligvis ikke har læst eller kender til. Præsidenten tænker stort og lever stort.«

Han er forretningsmand, forklarer hun. Ikke politiker. Han er derfor heller ikke synderlig diplomatisk, siger hun om præsidenten, der nu hverken kommer på besøg i Polen i forbindelse med 80 års dagen for starten på Anden Verdenskrig eller til Danmark. En aflysning der bragte sindene i kog i Danmark.

»Han forsøger ikke at indynde sig hos folk ved at sige ting bare for at behage dem. Han har aldrig været politiker.«

Det var tydeligt, da Trump i begyndelsen af august aflyste sit besøg i Danmark og samtidig efterlod sin ambassadør ydmyget. Hans manglende politiske etikette gør ikke hendes job til det nemmeste i verden, indrømmer Carla Sands ærligt, men det uddyber hun senere.

Den amerikanske ambassadør tager imod B.T. i stueetagen i den store palævilla 'Rydhave' i Charlottenlund, som udgør hendes embedsbolig. Hun bor selv på førstesalen, og resten af huset ligner mest af alt et politisk venteværelse.

Rundt om i embedsboligen står fotografier af Carla Sands sammen med Trump eller vicepræsident Mike Pence.

Udsmykket med amerikanske flag, samtalehjørner og portrætter af Carla Sands med præsident Trump i guldrammer.

Det er ham og hans politik, som hun vil fortælle om, og ikke mindst forholdet mellem vores to lande, der de seneste uger har slået gnister. Interviewet skulle oprindeligt handle om Trumps besøg i Danmark, men det blev aflyst.

Spørgsmålene er derfor endnu mere relevante nu – og et interview med ambassadøren er ikke sådan lige til at få.

Det har taget 48 e-mail og adskillige opkald fra tre forskellige pressefolk at få det arrangeret.

Fem hurtige om Carla Sands Ambassadøren var indtil hans død gift med ejendomsmægleren Fred Sands, som var vestkystens svar på Trump. Før sin død kaldte han i et interview Trumps ambition om at blive præsident for en døgnflue. »Han er en joke. Han kan godt lide at få pr, fordi det er sådan, han lever,« sagde han. Carla Sands har som skuespiller medvirket i filmen 'Wild Zone' fra 1989 og i ni episoder af tv-serien 'Glamour'. I 1990 blev hun kiropraktor, hvilket hun arbejdede som frem til 1999. Firmaet har over 1 milliard kroner i aktiver.

Efter sin mands død i 2015 overtog Carla Sands posten som bestyrelsesformand og direktør i investeringsfirmaet Vintage Capital.

Da Carla Sands blev ambassadør i Danmark, satte hun sin villa i Bel Air til 250 millioner kroner til salg. I dag bor hun i den historiske villa Rydhave i Charlottenlund.

Hun elsker iskaffe og er imponeret over danskerne, som uanset vejret insisterer på at sidde udenfor med tæpper og varmelamper på cafeer om vinteren.

Mens vi venter på ambassadøren i en af husets mange stuer, hvisker hendes pressemedarbejder et godt råd. Undgå spørgsmål om ambassadørens fortid som topløs skuespiller. Det gør hende sur, og så lukker hun af, siger han.

Den mere farverige del af hendes karriere har hun lagt bag sig, og der er løbet meget vand i åen siden.

Carla Sands gjorde sidenhen karriere som kiropraktor, dernæst erhvervskvinde og økonomisk rådgiver under Trumps valgkamp, hvor hun også indsamlede betydelige beløb til hans præsidentkampagne.

Som tak blev hun i 2017 valgt som USA's ambassadør i Danmark.

Carla Herd Sands blev amerikansk ambassadør i Danmark i december 2017.

Præcis på minuttet for aftalen træder Carla Sands ind i rummet med et stort smil og et hjerteligt 'nice to meet you'.

Ikke overraskende taler hun rosende om Trumps politiske landvindinger, men Carla Sands erkender også, at hendes job som repræsentant for USA havde været nemmere, hvis hendes chef var mere diplomatisk.

Senest har hun skullet klinke skårene, fordi Trump aflyste et besøg i Danmark, fordi han ikke måtte købe Grønland.

Han er en ukonventionel præsident med ukonventionelle taktikker. Men han opnår som oftest det, som han sætter sig for, og derfor mener Clara Sands heller ikke, at spørgsmålet om købet af Grønland er uddebatteret.

»Jeg tror ikke, at det er hugget i sten, hvad der vil ske,« siger hun.

»Trump ønsker virkelig det bedste for Danmark. Hvad mere kan man ønske sig af en ven?«

De seneste uger har mange nok spurgt sig selv, hvor gode venner vores to lande egentlig er.

Da Trump ud af det blå aflyste sit besøg, var det ikke kun en 'overraskelse' og en fornærmelse af kongehuset. Det stillede også ambassadør Carla Sands i en uheldig position, fordi hun, kun to en halv time før præsidenten annoncerede sit afbud, havde meldt klar til besøget på Twitter. Hun var ikke blevet informeret. Ikke just diplomatisk.

Carla Sands mand, Fred Sands, døde i 2015. Sammen har de datteren Alexandra, som studerer i USA.

Spørger man hende, hvorvidt der har været tale om en krise mellem vores to lande, er svaret til gengæld diplomatisk.

»Vi er ekstraordinært gode venner,« siger Carla Sands. »Vores forhold er fantastisk,« tilføjer hun senere i samtalen.

Hvad tænker du om, at Trump aflyste?

»Han udskød sit besøg,« korrigerer Carla Sands.

Hvad tænkte du om, at han udskød sit besøg?

»Mit team og jeg har sammen med den danske regering og kongehuset brugt meget tid på at planlægge besøget, og vi var virkelig spændte. Jeg må være ærlig og sige, at vi virkelig blev skuffede, da besøget blev udskudt.«

Blandt danskerne har glæden over Trump-besøget formodentlig været mindre end hos Carla Sands.

Det understregede mange tusinde ved at tilmelde sig den store Trump-demonstration og ikke mindst den store ballon, der portrætterer præsidenten som en baby, som skulle have fløjet over København under besøget.

Flere meningsmålinger har de seneste år også tegnet et tydeligt billede af, at danskerne ikke elsker Trump.

Det stiller ambassadør Carla Sands, der har været i Danmark i over halvandet år, sig på den ene side uforstående overfor. Men på den anden side giver hun også en række simple forklaringer på, hvorfor hendes chef er upopulær.

»Jeg forstår ikke, hvorfor danskerne instinktivt er negative over for en præsident, som vil det bedste for vores samarbejde. Han er uortodoks, usædvanlig og bryder normerne, men han elsker virkelig Danmark.«

En anden forklaring er, at danskerne ifølge Carla Sands historisk set har omfavnet amerikanske præsidenter, som er mere venstreorienterede – som Clinton og Obama – og afvist mere højreorienterede præsidenter som Bush og nu Trump.