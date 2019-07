Det er fire år siden, Carl sidst gik i skole hver dag. Han burde netop have afsluttet 7. klasse, men den 13-årige dreng fra Roskilde har skolevægring.

Der er gjort utallige forsøg på at få Carl tilbage i skolen. Familien har gået til møder med skolepsykologer, socialrådgivere, læger og børnepsykiatere. Uden at nogen har kunnet hjælpe ham.

Jo længere tid der går, jo mere usandsynligt føles det, at Carl kommer i skole igen.

»Hans håb er virkelig falmet. Han har prøvet mange ting, uden at det er lykkedes. Han føler, at han er gået glip af sin barndom, fordi han ikke kan gå i skole som andre,« siger hans mor, Sofie.

Attention Deficit Disorder (ADD) Den mere kendte ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i hjernens funktioner. ADD er forstyrrelse af opmærksomheden, hvor hyperaktiviteten er udeladt. ADD kaldes med andre ord 'den stille ADHD'. Børn med ADD skaber ikke så mange konflikter og forstyrrer ikke undervisningen. Derfor er det sværere at få øje på deres vanskeligheder. Folk ser dem som stille, generte, dovne, mindre begavede eller indadvendte. Mange med uopdaget ADD kæmper med en negativ selvfølelse, de føler sig uduelige og har ofte lavt selvværd. Kilde ADHD foreningen

Ligesom Viktor Nørgaard har Carl haft angst i flere år. Desuden har han ADD, og efter flere års skolevægring fik han i foråret stillet diagnosen autisme.

Konsekvensen er, at han ikke kan gå i skole. Ifølge Carls mor er det angsten, der afholder ham fra at forlade matriklen.

»Det begyndte med, at han ikke kunne gå i skole. Men nu kan han heller ikke de ting, der før gjorde ham tryg.«

Det seneste er, at han ikke engang kan besøge sin far, som han ellers boede hos hver anden weekend, og at han må opgive at besøge sine bedsteforældre.

I løbet af dagen spiller Carl computer. Blandt andet med sine venner, når de får fri fra skole. Foto: Claus Bech Vis mere I løbet af dagen spiller Carl computer. Blandt andet med sine venner, når de får fri fra skole. Foto: Claus Bech

Det var omkring efterårsferien i 4. klasse, at Carls problemer første gang blev synlige – for andre. Men når Sofie tænker tilbage, er hun sikker på, at sønnens problemer blev opdaget alt for sent.

Ved skole-hjem-samtalerne var alt godt, og Carl selv afleverede vurderingsskemaer fyldt med bredt smilende smileyer, og han havde gode venner. Men han er født for tidligt og var 'lidt umoden'. Hans mor forestiller sig, at han nok 'sad stille og smilede pænt, men måske ikke helt forstod, hvad der foregik i timerne'.

»For Carl havde det været godt med mere undervisningsdifferentiering, en mere firkantet undervisning og flere rammer,« siger Sofie.

Så havde lærerne måske opdaget, at Carl bare sad og kiggede. Var problemerne opdaget i tide, kunne indsatsen have virket og skolevægringen være undgået, mener hun.

Symptomer på ADD Tegn, som lærerne måske kunne have opdaget hos Carl: Uopmærksomhed, lav koncentration og hyppigt skift af fokus. Tendens til at blive distraheret af egne tanker, følelser og sansninger.

Overfladisk bearbejdning af information – misser detaljer og laver sjuskefejl. Hos andre kan der være en tendens til at fortabe sig i detaljer på bekostning af helheden.

Tilbøjelighed til at være mentalt fraværende, dagdrømmende eller på anden måde distræt – både ved opgaver og i kontakt med andre mennesker.

Besvær med at komme i gang med eller færdiggøre opgaver.

Vanskeligt ved at organisere, planlægge og skabe struktur i hverdagen. Har ofte svært ved at vurdere, hvor lang tid en opgave vil tage.

Undgåelse af eller ubehag ved aktiviteter, der kræver længerevarende koncentration.

Tilbøjelighed til at miste eller forlægge ting.

Tendens til hurtigt og let at blive distraheret af sanseindtryk. Besvær med at frasortere irrelevante stimuli og information.

Glemsomhed i daglige aktiviteter, glemmer f.eks. aftaler og glemmer, hvordan man udfører opgaver. Kilde ADHD-Foreningen.

Men ingen anede uråd, før han en dag hverken ville op eller af sted.

»Jeg tænkte, at han bare var træt, og sagde: 'Du SKAL i skole'. Men det fortsatte og blev til flere og flere dage.«

Hun arbejdede som lægesekretær, og tiden var stressende – både for hende og sønnen.

»Der blev sagt de mest forfærdelige ting om morgenen f.eks.: 'Du skal af sted, så jeg kan komme på arbejde, for ellers har vi ikke penge, og så kan vi ikke blive boende...«

Sofie var lægesekretær, men begyndte for tre år siden at læse til pædagog. Hun tager uddannelsen på nettet for at kunne være hjemme hos sin søn om dagen. Foto: Claus Bech Vis mere Sofie var lægesekretær, men begyndte for tre år siden at læse til pædagog. Hun tager uddannelsen på nettet for at kunne være hjemme hos sin søn om dagen. Foto: Claus Bech

En sætning, der kunne skubbe til et i forvejen skrøbeligt selvværd.

For fire år siden brød den niårige sammen:

»Jeg kan ikke spille det her skuespil længere. Jeg ved ikke, om jeg kan mere,« græd Carl.

De første år i skolen havde han overlevet ved at lægge strategier, så ingen opdagede, at han ikke fulgte med. Men i 4. klasse var der større krav, nye fag – og test. Og strategierne var ikke længere tilstrækkelige.

Carl er 13 år og har ikke gået i skole i fire år. Foto: Claus Bech Vis mere Carl er 13 år og har ikke gået i skole i fire år. Foto: Claus Bech

Carl er ikke alene. Mere end hvert tredje barn med autisme kæmper med skolevægring og går ikke i skole, afslører en undersøgelse, som Landsforeningen Autisme har lavet blandt 1.401 forældre til autistiske børn.

Det bekymrer landsformand Heidi Thamestrup:

»Børn med autisme bliver ekskluderet i skolesystemet. Kommunerne har forsat ikke fået vendt udviklingen, og der er alt for mange børn med autisme, der ikke har et skoletilbud, som de kan holde ud at være i,« siger hun.

Ifølge hende bliver hovedparten af børn med autistiske træk ikke støttet godt nok i folkeskolen.

Carl er tryg, når han sidder bag skærmen. Foto: Claus Bech Vis mere Carl er tryg, når han sidder bag skærmen. Foto: Claus Bech

»De vil ikke alle sammen have skolevægring. De fleste vil bare liste rundt langs panelerne, holde op med at tale eller blive kede af det. Dem, der tør sige nej til at gå i skole, er de stærke børn. Men dem knækker vi også – ved at presse dem tilbage i skole.«

Halvvejs inde i 4. klasse stoppede Carl helt med at gå i skole. Hans mor tog orlov fra sit arbejde i et halvt år.

»Jeg kunne ikke lade ham være alene, for han var så ked af det.«

Senere sagde hun op, og for tre år siden begyndte hun at læse til pædagog på nettet, så hun kunne være hjemme. Hun fokuserer på skolers håndtering af børn med problemer – og har især noteret sig to ting:

1: Skolerne har ikke ressourcer til at hjælpe børnene.

2: Hjælpen kommer for sent.

Specialskole

»Skolerne tager først fat på det, når barnet ér stoppet i skolen. Og så er det svært at komme tilbage igen.«

Hendes egen søn gik kun meget sporadisk i skole i både 5. og 6. kl.

»Han kunne være af sted en enkelt dag for så at at være hjemme i tre uger. Rigtig skolegang har han ikke haft siden… jeg kan ikke huske det,« siger Sofie.

I 7. kl skiftede han til en specialskole, men de seneste ni måneder har han haft 100 procents fravær.

Sofie og Carl tilbringer mange timer i hjemmet sammen med familiens hund. Foto: Claus Bech Vis mere Sofie og Carl tilbringer mange timer i hjemmet sammen med familiens hund. Foto: Claus Bech

Det var svært for lægerne at stille en diagnose på Carl. De har spekuleret i både autismen og OCD, men i foråret 2019 fik han så diagnosen infantil autisme med normal begavelse.

For Sofie er det ikke så vigtigt, hvilken diagnose hendes søn har. Det vigtige er, at han får den bedste hjælp.

»Men det er bedre at have en autismediagnose end en ADD-diagnose, for så ryger man i handicapkassen i kommunen frem for i børn- og unge-kassen,« siger hun med reference til, at der er flere penge til behandling af børn med specialbehov.

De seneste fire år har familien siddet til et væld af møder med skolepsykologer, socialrådgivere og psykiatere. Carl har fået forskellige typer af medicin. Èt præparat fik ham til at tabe seks kilo, et andet fik ham til at tage ti kilo på. Han har haft en lærer, der skulle hente ham om morgenen og følge ham i skole. Intet af det har fået Carl tilbage i skole. Fremfor alt har der manglet en samlet plan.

Uanset hvilken diagnose man får, så falder man bare… Sofie, Carls mor

»Det er kafkask at stå i som forældre. Problemet er, at de forskellige instanser ikke taler sammen. Det er os forældre, der selv skal koordinere.«

Sofie føler ikke, at der er spændt et stabilt sikkerhedsnet ud under sønnen.

»Uanset hvilken diagnose man får, så falder man bare…«

I en alder af 13 år har Carl lært, at livet er svært.

Blå Bog Sofie er mor til Carl på 13 år og Anna på 19 år.

Carl har ikke gået i skole på fuld tid i fire år.

Sofie er uddannet lægesekretær, men læser nu til pædagog.

Familien bor i Roskilde.

»Han er blevet mere og mere fanget i sin tro på, at ingenting hjælper, og hans angstproblematik er kun blevet værre.«

Nu har familien besluttet at droppe fokus på det faglige. At nedtone forventningerne om, at han skal i gang igen, og at droppe medicinen.

I stedet giver forældrene ham ro. De sidste tre måneder er en pædagog kommet to gange om ugen og talt med ham 'om universet og den slags'.

»Vi har fundet en psykolog med speciale i skolevægring, der taler med Carl. Det går langsomt, men hun hjælper os.«

En dag i Carls liv Carl står op senest kl. ni.

Spiser morgenmad.

Sætter sig foran computeren, hvor han spiller eller ser film, senere bygger han Lego og laver historier med sine figurer.

Om eftermiddagen spiller han computer med sin venner. Han har to rigtigt gode venner, som han har gameraftener med.

Han har det svært med 'en til en'-samtaler. Det er bedst, når de er i flok – og der er flow.

Han bruger meget tid foran computeren, hvor han ikke skal se, om folk ser glade eller sure ud. Det er lettere for ham kun at kommunikere verbalt.

Han spiser aftensmad sammen med familien.

Når angsten giver ham lov, opfører han som enhver anden teenager. For en uge siden var han hjemme hos en kammerat og en dag ude at bade et par timer med en anden kammerat.

Der kan godt komme gæster i huset, men Carl har svært ved selv at komme ud.

Forældrene sætter fokus på, Carl skal være glad for at leve. Det er dér, indsatsen skal lægges.

»Han skal tro på, at han har en fremtid, selvom han ikke har gået ni år i folkeskolen, og selvom han måske ikke kommer på gymnasiet. Men jeg er bekymret for den negative spiral.«

Den 13-årige selv tvivler på, hvad livet har i vente til ham.

Når hans mor spørger, hvad han ønsker sig, er svaret:

»Hvis jeg kunne skrue tiden tilbage, ville jeg gå tilbage til den dag, hvor jeg ikke kunne mere – og så ville jeg kunne.«

Af hensyn til familien har B.T. valgt kun at kalde Carl og Sofie ved fornavn. B.T. er bekendt med deres fulde navne.