Covid-19, også kaldet coronavirus, har over de seneste uger ramt Danmark, og frygten for at blive smittet af virussen er større end nogensinde.

For nogle mennesker er risikoen ved den smitsomme virus dog større end for andre. En af dem, er 35-årige Carina Thygesen fra Ringkøbing.

Hun lider af astma og dårlige lunger, der betyder, at hun i perioder er nødt til at blive indlagt. Noget Carina Thygesen dog ikke tør i øjeblikket.

Normalt er hun nemlig tilknyttet Skejby Sygehus, men når hun får behov for indlæggelse, så sker det på lungeafdelingen i Holstebro. Inden Carina Thygesen kan blive indlagt skal hun dog, som det er nu, forbi Hospitalsenheden Vest i Herning.

»Fordi astmapatienter og corona-symptomerne ligner hinanden, så vil de have dig testet for coronavirus, inden du bliver indlagt andre steder. Og den test finder sted i Herning,« siger Carina Thygesen til B.T. og tilføjer:

»Det vil jeg ikke, da jeg risikerer at blive testet sammen med corona-patienter.«

Carina Thygesen tager tre typer medicin hver dag. Hun fortæller dog, at hendes lungefunktion i øjeblikket er så lav, at medicinen ikke længere virker.

»Når man er astmapatient, så måles det, man kalder peak flow som er, hvor meget luft du kan puste ud af lungerne. Normalt måler jeg omkring 450, men i øjeblikket er den på maks 250,« siger Carina Thygesen og fortsætter:

35-årige Carina Thygesen tør i øjeblikket ikke lade sig indlægge trods alvorlige lungeproblemer. Foto: Privat: Allan Kjærgaard

»Jeg plejer at blive indlagt, når den nærmer sig de 300.«

Frygten for covid-19 har dog betydet, at Carina Thygesen har fravalgt muligheden for indlæggelse, da smitterisikoen er for stor, hvis hun skal testes i Herning.

»Jeg skal ikke risikere noget, for jeg ved, at jeg er i stor risiko for at dø, hvis jeg bliver smittet,« siger hun.

35-årige Carina Thygesen er dog samtidigt bekymret over, hvorvidt den manglende indlæggelse vil forværrre hendes tilstand.

»Men som det er nu, så tøver jeg lidt med at kontakte vagtlægen og min egen læge, da jeg ikke tør tage chancen for at blive sendt til Herning,« siger Carina Thygesen.

Hun fortæller, at hendes vejrtrækning i øjeblikket 'piver', når hun trækker vejret. Noget der plejer at være en indikator på, at 'helbredet går ned ad bakke'.

»Men jeg har aftalt med vagtlægen, at jeg øger min medicin, så jeg kan tage op til det dobbelte af min normale dosis,« siger Carina Thygesen og fortsætter:

»Og så længe jeg kan klare det, så prøver jeg at hænge i.«