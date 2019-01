Et voldsomt astmaanfald sendte Carina Thygesen i akut behov for hjælp. En fremmed sygeplejerske, der tilfældigvis også var med den samme bus, sprang til.

Nu leder Carina Thygesen efter den sygeplejerske, der fik hende reddet.

Smerter i brystet og åndenød slog 33-årige Carina Thygesen ud af kurs, da hun var på vej hjem til Ringkøbing fra privathospitalet i Aarhus.

»Det bliver værre og værre. Dem, der selv har prøvet det, ved, at man bruger alle sine kræfter på at få luft, men man kan næsten ikke trække vejret,« siger Carina Thygesen til B.T.

I første omgang troede Carina, at hun kunne nå til lungeafdelingen i Skive, som hun er tilknyttet, så hun kontakter sin læge.

Men det kan en sygeplejerske, som også er med bussen, hurtigt se ikke kan lade sig gøre.

»Hun fik stoppet bussen og bedt buschaufføren om at tilkalde en ambulance. Hun knappede min jakke op og gjorde plads i bussen. Hele hendes måde at få ro på situationen var fantastisk,« siger Carina Thygesen.

Carina Thygesen blev herefter kørt til traumeafdelingen, hvor redningsfolkene fortsatte de behandlinger, som de havde påbegyndt i ambulancen.

Hun blev på hospitalet natten over til observation, men har det i dag godt. Dog er der en ting, der ærgrer hende.

»Jeg fik sygeplejerskens navn, men det var kaos det hele, og nu kan jeg ikke huske det,« siger Carina Thygesen og fortsætter:

»Jeg vil gerne finde hende og takke hende mange gange. Det vil betyde meget at møde hende og sige, at jeg har det okay takket være hende.«

Episoden udspillede sig den 2. januar omkring klokken 12, fortæller Carina Thygesen. Hun håber, hendes opråb kan hjælpe hende med at finde frem til sygeplejersken.